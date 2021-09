Halbleiter-Krise trifft viele fränkische KFZ-Zulieferer

Die Folgen der weltweiten Halbleiter-Krise treffen mittlerweile auch im großen Stil Autozulieferer, die an sich mit den Computerchips gar nichts zu tun haben. So sieht es jedenfalls das Netzwerk der oberfränkischen Autozulieferer „ofraCar“ mit Sitz in Bayreuth.

Aufträge werden verschoben oder storniert

Da es nach wie vor an Halbleitern fehle, würden die Automobilhersteller Aufträge bei all ihren Zulieferern verschieben oder gar stornieren. „Die Liefertermine in der gesamten Lieferkette werden verschoben. Die Automobilhersteller reichen diese Problematik an ihre Lieferanten weiter“, so der ofraCar-Vorsitzende Timo Piwonski im Gespräch mit dem Bayerischen Rundfunk. Der Rattenschwanz wirke sich mittlerweile in zweiter Ebene „bis hin zum Rohmaterial-Lieferanten“ aus.

Umsatzausfälle bei laufenden Kosten

Fast alles im Auto wird über Chips gesteuert, bestätigt auch Roland Nosko, von der Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie und Energie Nürnberg. Jetzt fehle also ein ganz elementares Bauteil und deshalb würden Autos nicht fertig gebaut werden, dabei gäbe es genug Bestellungen für Autos. Und das beträfe alle Hersteller. "Die haben diese Chips nicht und deshalb rufen sie die georderten Aufträge bei ihren Zulieferern nicht ab. Und was nicht abgerufen wird, das wird auch nicht vergütet", erklärt der Gewerkschaftler. Das führe zu längeren Umsatzausfällen bei laufenden Kosten. Das habe auch der mittelfränkische Zulieferer "Bolta" schmerzlich zu spüren bekommen.

Bolta-Werke in Diepersdorf haben Insolvenz angemeldet

Gestern hatte der fränkische Autozulieferer Bolta-Werke Insolvenz angemeldet. Das Unternehmen aus Diepersdorf im Nürnberger Land stellt u.a. Auto-Zierleisten und KFZ-Typenschilder her. Als Grund für die Zahlungsunfähigkeit hatten die Bolta-Werke die weltweite Halbleiter-Krise genannt. In der Folge hätten einige Kunden Aufträge verschoben, so dass das Unternehmen trotz eigentlich vieler Aufträge in die Insolvenz gerutscht sei. Die Bolta-Werke beschäftigen allein am Standort Diepersdorf rund 1.000 Menschen.

Vorsichtiger Optimismus

Die Geschäfte und die Produktion laufen weiter. In Diepersdorf bekommen die Beschäftigten nun Insolvenzgeld für drei Monate von der Arbeitsagentur. Der vorläufige Insolvenzverwalter Volker Böhm ist optimistisch. "Wir haben ein sehr, sehr modernes Werk, wir haben sehr stabile und gute langjährige Geschäftsbeziehungen mit den Kunden, und die Signale von den Kunden sind sehr, sehr positiv, und es gibt auch schon erstes Interesse von Investorenseite, also von daher, man sollte am Anfang nicht zuviel versprechen, aber ich denk man kann durchaus optimistisch sein, dass uns hier eine Lösung gelingen wird."

Letzte Modernisierung erst 2017

Erst 2017 wurde hier modernisiert, eigentlich ein neues Werk gebaut. Mit neuen Galvanik-Anlagen für Kunststoffteile. Der Insolvenzverwalter ist im Gespräch mit den Auftraggebern. Und sucht auch einen Investor – denn die Finanzdecke ist beim Zulieferer Boltas dünn. Vieles ist über Kredite finanziert – ein Problem, das einige in der Branche haben. Nur wenn die Produktion in den Automobilwerken wieder reibungslos läuft, dann geht es auch hier weiter. Doch wenn der Motor weiter stottert, dann hängen Zulieferer wie Bolta weiter in der Luft.