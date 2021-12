Halbleiter aus Franken sind weltweit gefragt

Als das Unternehmen SiCrystal 1997 gegründet wurde, war Siliziumkarbid bei Halbleitern noch kaum gefragt. Das hat sich in den nun fast 25 Jahren deutlich verändert. Seitdem auch große Hersteller wie Tesla den Verbundwerkstoff in ihren Fahrzeugen verwenden, ist die Nachfrage massiv gestiegen.

Hauchdünne Scheiben

Die sogenannten Siliziumkarbid-Halbleiterwafer sehen ein bisschen aus wie eine CD ohne Loch. Sehr dünne Scheiben, die teils transparent sind und nur 350 Mikrometer dick sind. Das ist in etwa fünf Mal so dick wie ein menschliches Haar, sagt der Geschäftsführer von SiCrystal, Erwin Schmitt. Die dünnen Scheiben gibt es in verschiedenen Größen, oft sind sie 150 Millimeter breit. Auf diese Scheiben – in der Fachsprache heißen sie Wafer – werden dann die Bauelemente gebracht, so entstehen zum Beispiel Chips, die in der Fahrzeugelektronik eingesetzt werden.

Produktion für 2022 fast ausverkauft

Siliziumkarbid ist im Gegensatz zu Halbleiterwafern aus Silizium energieeffizienter, gibt kaum Wärme ab und ist leichter. Dadurch können zum Beispiel die Batterien in Autos kleiner und die Reichweite erhöht werden, sagt Geschäftsführer Erwin Schmitt. Auf der anderen Seite ist die Herstellung von Siliziumkarbid aufwendiger und teurer.

Wie genau die Siliziumkarbid-Kristalle und die Halbleiterwafer bei SiCrystal in Nürnberg hergestellt werden, will das Unternehmen nicht verraten. Nur soviel: Laut Geschäftsführer Robert Eckstein seien viele Arbeitsschritte notwendig. Die Produktion für 2022 sei schon fast ausverkauft. Man beliefere viele Firmen wie zum Beispiel den japanischen Mutterkonzern Rohm, Infineon oder auch ST Microelectronics in den USA, die wiederum Bauteile an Tesla liefern.

Herstellung bei über 2.000 Grad

Professor Peter Wellmann forscht schon seit vielen Jahren mit seinem Team am Lehrstuhl für Werkstoffwissenschaften an der Universität Erlangen-Nürnberg an der Herstellung von Siliziumkarbid-Halbleiterwafern. Hergestellt werden diese aus Silizium, also Quarzsand, und Kohlenstoff. Der Herstellungsprozess ist aufwendig. Um Siliziumkarbid herzustellen, braucht es sehr hohe Temperaturen: über 2.000 Grad Celsius. In einem speziellen Graphit-Tiegel, dessen genaue Form geheim gehalten wird, wird das Silizium und der Kohlenstoff erhitzt. Nach mehreren Tagen entsteht ein etwa 20 bis 30 Millimeter dicker Siliziumkarbid-Kristall. Aus diesem werden anschließend dünne Scheiben geschnitten, die sogenannten Halbleiterwafer.

Forschung für das beste Ergebnis

Beim Herstellungsprozess kann einiges schief gehen, denn die Herausforderung besteht auch darin, die Temperatur des Kristalls gleichmäßig zu halten, sonst können Defekte entstehen, so Peter Wellmann. Zusammen mit seinem Team versucht Wellmann diese Defekte zu reduzieren. Dabei kommen auch Röntgenstrahlen zum Einsatz. Damit können die Mitarbeiter während des Herstellungsprozesses in den Graphit-Tiegel blicken und kontrollieren, wie sich der Kristall entwickelt.

Unternehmen will expandieren

Das Nürnberger Unternehmen SiCrystal plant in Zukunft seinen Standort in Nürnberg, an dem derzeit rund 200 Beschäftigte arbeiten, auf etwa 450 Mitarbeitende auszubauen. Außerdem will man auch weltweit, also in Europa, den USA und nach Asien expandieren. Branchenexperten sind sich einig: Die Nachfrage nach Siliziumkarbid-Halbleiterwafern wird auch in Zukunft weiter wachsen.