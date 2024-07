Halbfinale in München: Spanien- und Frankreichfans fiebern mit

Die Fußball-EM in Deutschland geht in ihre heiße Phase: Am Abend treffen im ersten Halbfinale Spanien und Frankreich aufeinander. Ist jetzt die Luft raus oder haben die Deutschland-Fans ihre Enttäuschung überwunden und reisen trotzdem zum Halbfinale nach München? Und kommen die Fans ohne große Probleme zum Stadion und in die Fanzone, anders als beim Eröffnungsspiel Mitte Juni?

BR24 sendet live ab 19 Uhr von der Fußball-Arena München, aus einer spanischen Tapas-Bar und vom Marienplatz.

Fanzone: Weniger Fans erwartet

Für das letzte Spiel der Fußball-Europameisterschaft in München wirft sich die Stadt noch einmal in Schal. Auch das Wetter sollte passen, wenn am Abend wieder Tausende ins Stadion strömen. Auf diversen Online-Plattformen gibt es auch noch Tickets auf dem Zweitmarkt.

Das Olympiastadion wird für das Public-Viewing nicht geöffnet. Die Stadt rechnet damit, dass die Fanzone im Olympiapark Platz genug bietet.

Polizei: Niedriges Risiko

Die Polizei erwartet bei der Halbfinalbegegnung der europäischen Nachbarstaaten keine Probleme, es sind dennoch bis zu 2.000 Beamte im Einsatz für dieses EM-Spiel. Laut einem Polizeisprecher treffen sich die französischen Fans am Nockherberg, die Spanier im Augustiner an der Hackerbrücke. Fanwalks, wie sie zuletzt die Niederländer in München, mit einem orangefarbenen Bus und Hunderten Flashmobbern veranstalten hatten, werden anlässlich dieser Partie nicht erwartet.

Die Schlachtrufe "Allez les Bleus" oder "Qué viva España" werden dann vermutlich auch im Stadion zu hören sein. Kingsley Coman und Dayot Upamecano haben einen kleinen Heimvorteil. Die beiden Franzosen kennen als FC-Bayern-Spieler die Arena aus der Bundesliga. Anpfiff des EM-Halbfinals ist um 21.00 Uhr.

Volle U-Bahnen Richtung Arena?

67.000 Fußballfans passen in die Arena, viele werden ihren Weg dorthin wieder mit der U-Bahn antreten. Die MVG setzt alle Züge ein, die Platz auf den Gleisen haben und viele zusätzliche Mitarbeiter, vor allem an den Bahnsteigen – dennoch kann es im Untergrund voll werden, da die Fahrgastzahlen selbst das Aufkommen an Bundesligaspieltagen deutlich überschreiten werden mit 100.000 zusätzlichen Passagieren.

Fußball-Deutschland knabbert noch an Niederlage

Das Scheitern gegen Spanien am Freitag hat viele deutsche Fans geschmerzt. Während einige deutsche Fußballfans mit Tickets auch die Spiele ohne deutsche Beteiligung besuchen werden, sind die Spieler der deutschen Nationalelf bereits auf dem Weg in den Urlaub. Wenige Stunden nach dem EM-Viertelfinal-Aus verließen sie ihr Quartier in Herzogenaurach. Während Toni Kroos seinen Abschied schon verkündet hat, haben Thomas Müller, Manuel Neuer und Ilkay Gündoğan die Frage nach ihrer Zukunft im deutschen Team noch nicht beantwortet.