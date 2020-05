Halbe Milliarde Euro für Bezirkskrankenhäuser in Oberfranken

Bayreuth - Fast eine halbe Milliarde Euro will der Bezirk Oberfranken in den kommenden Jahren in seine Krankenhäuser investieren. Das haben der Bezirksausschuss und der Verwaltungsrat der Gesundheitseinrichtungen des Bezirks (GebO) heute (07.05.20) beschlossen.

Neubau der Kinder- und Jugendpsychiatrie

Das Geld fließe zum Beispiel in den großen Neubau der Kinder- und Jugendpsychiatrie in Bayreuth. Dieser soll ab 2022 verwirklicht werden und kostet rund 30 Millionen Euro.

"Wir leisten mit dem Neubau der Kinder- und Jugendpsychiatrie einen wichtigen Beitrag für die bedarfsgerechte Versorgung psychisch kranker Kinder und Jugendlicher in Oberfranken." Henry Schramm, Bezirkstagspräsident

Interimsgebäude für Klinikschule

Zuvor müsse ein Interimsgebäude für die Kinder- und Jugendpsychiatrie Bayreuth errichtet werden. Die Erhöhung der Bettenzahl und der tagesklinischen Plätze in der Kinder- und Jugendpsychiatrie im März 2020 hat einen erhöhten Platzbedarf für die Klinikschule Oberfranken zur Folge. In dieser Schule werden die Kinder während ihres meist mehrmonatigen Klinikaufenthaltes unterrichtet. Die benötigten Räume sollen durch das Interimsgebäude bereitgestellt werden. Die Kosten hierfür belaufen sich auf 3,1 Millionen Euro, wovon der Bezirk die Kosten von 400.000 Euro für die Klinikschule alleine tragen werde. Insgesamt werde der Bezirk den Bauträger - die GebO - außerdem mit rund 1,2 Millionen Euro bezuschussen.

Krisendienst für Oberfranken

Des Weiteren soll im Oktober 2020 ein Krisendienst in Oberfranken starten. Diesen psychosozialen Dienst soll jeder in Anspruch nehmen können, der sich in einer Notsituation oder psychischen Krise befindet. Die zentrale Leitstelle des Krisendienstes, soll vom Bezirk und dem Freistaat Bayern finanziert werden und rund um die Uhr telefonisch erreichbar sein. Außerdem soll es zahlreiche ambulante Teams geben, bestehend aus zwei Fachleuten, die durch die Leitstelle informiert werden und innerhalb von einer Stunde an jedem Ort in Oberfranken sein können.

"Mit dem Krisendienst schließen wir eine Lücke im bisherigen Versorgungsangebot und zwar flächendeckend in ganz Oberfranken." Henry Schramm, Bezirkstagspräsident

1,5 Millionen Euro sollen hierfür jährlich bereitgestellt werden. Im Herbst 2020 soll der Krisendienst in Betrieb genommen werden.