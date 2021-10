Hakenkreuze im Garten: Bayreuther Pflanzzuchtanlage verwüstet

Unbekannte haben eine Pflanzzuchtanlage in Bayreuth verwüstet und dort rechtsextreme Symbole hinterlassen. Der Vorfall ereignete sich im Zeitraum zwischen Montag, dem 04.10 und Freitag, dem 08.10., teilte die Polizei mit.

Pflanzen zerstört, Hakenkreuze in Folientunnel geschnitten

Ehrenamtlichen Mitarbeitern der Anlage habe sich ein Bild der Verwüstung geboten. Demnach zerstörten die Täter mutwillig Pflanzen und Zäune und gossen Öl in Wasserauffangbecken. Außerdem schnitten sie Hakenkreuze in Folientunnel. In der Anlage entstand ein Gesamtschaden von mehreren tausend Euro. Darüber hinaus entwendeten die Täter eine Schubkarre, einen Spaten und eine Handsichel.

Betreiber der Anlage setzen sich für Natur- und Insektenschutz ein

Die Anlage wird von dem Verein Die Summer e.V., der Wildpflanzen züchtet und sich für insektenfreundliche Naturgärten einsetzt, betrieben. Der Verein arbeitet unter anderem mit dem Stadtgartenamt, dem Botanischen Garten der Uni Bayreuth oder dem Förderverein der Wilhelminenaue zusammen. Zeugen, die Beobachtungen gemacht oder herrenloses Werkzeug gefunden haben, sollen sich unter der Nummer 0921 / 506-2130 mit der Polizei in Verbindung setzen.