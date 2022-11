Hakenkreuz und Co: Wie gehen Kirchen mit Schmierereien um?

Zuletzt 45 Vorfälle an bayerischen Kirchen gemeldet

Wie soll Kirche mit solchen Schmierereien umgehen: Öffentlich machen wie in Augsburg oder kleinhalten wie im oberpfälzischen Pirkensee? Eine Frage, die zunehmend drängender wird, da Graffiti an bayerischen Kirchen keine Seltenheit sind: Im vergangenen Jahr wurden 45 solcher Vorfälle gemeldet, laut Landeskriminalamt.

Damit beschäftigt sich auch die Projektstelle "Bayerisches Bündnis für Toleranz", eine Initiative der christlichen Kirchen. Ein Hakenkreuz-Graffito führe immer in ein Dilemma, sagt Geschäftsführer Martin Becher: "Wenn man es totschweigt, führt das dazu, dass man es nicht ernstnimmt; wenn man es aber bespricht, kann es sein, dass man dem Ganzen eine höhere Bedeutung zuweist." Da sei die Gemeinde gefragt, nach welcher Seite hin man das Dilemma auflöst.

"Man darf nicht wegschauen"

In Augsburg haben Pfarrer, Referenten, Pfarrgemeinderäte und Ministranten beschlossen: Die Graffiti bleiben erstmal an der St. Peter und Paul-Kirche, umrahmt allerdings mit Neon-farbenen Bändern, davor laden Plakate mit QR-Code zum Gespräch ein, mit Zitaten wie "Wer schreibt denn heute noch an die Wand, schreibt uns doch auf Insta".

Passantin Franziska Hüls gefällt dieser Umgang der Kirche mit den Schmierereien: "Man darf nicht wegschauen, sondern man muss einfach auch in Konflikt treten und sagen: Ok, so geht es nicht."