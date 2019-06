Hakenkreuz-Ritzungen in Augsburger Synagoge

Hakenkreuze und SS-Runen: In der Augsburger Synagoge an der Halderstraße haben Unbekannte antisemitische Zeichen eingeritzt und im zugehörigen Jüdischen Museum Parolen hinterlassen. Barbara Staudinger, die Leiterin des Jüdischen Museums, ist schockiert: "Es gab immer wieder Ritzungen, leider jetzt auch in der Dauerausstellung." Aus ihrer Sicht liegt der Verdacht nahe, dass Schüler dafür verantwortlich sind.

Jeden Tag kommen Schülergruppen in die Synagoge und das Museum, besichtigen das Gotteshaus und die Dauerausstellung. Als Jugendstreiche könne man die Vorfälle nicht mehr abtun, findet die Museumsleiterin.

Staatsschutz ist eingeschaltet

Das Museum hat jedenfalls Anzeige erstattet, auch der Staatsschutz ist informiert, ebenso die Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus, bei der antisemitische Vorfälle gemeldet werden können.

Laut Polizei hat die Zahl der Straftaten mit rechtsextremem Bezug zugenommen. Im Bereich des Polizeipräsidiums Schwaben-Nord ist die Zahl rechter Propagandadelikte wie Hakenkreuz-Schmiereien von 2017 auf 2018 gestiegen, und zwar von 48 auf 65 Fälle.

Neue Regeln für Synagogen-Besuche

In der Augsburger Synagoge und im Museum gelten seit langem strenge Sicherheitsvorkehrungen. Künftig wird in der Ausstellung immer eine Aufsichtsperson dabei sein. Und auch für den Besuch der Synagoge wird es neue Regeln geben: Besucher dürfen sich nicht mehr setzen. Aus Sicht der Museumsleiterin ein bedauerlicher, aber eben nötiger Schritt.