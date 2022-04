Hakenkreuz-Karikatur - Freispruch für Coburger Stadtrat

Das Landgericht Coburg hat den Stadtrat Alper Hasirci vom Vorwurf des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen freigesprochen. Die Kammer hob damit das Urteil des Amtsgerichts Coburg auf, das den 29-Jährigen zur Zahlung einer Geldstrafe verurteilt hatte.

Richterin: Stadtrat lehnt Symbol des Hakenkreuzes ab

Der parteilose Stadtrat und studierte Jurist hatte eine Karikatur, in der unter anderem ein Hakenkreuz zu sehen war, auf der Internetplattform Instagram gepostet. Er wollte damit das NS-Regime kritisieren und lehne das Symbol des Hakenkreuzes ab, so die Richterin in ihrem Urteil. Eine strafbare Handlung sei auch deswegen nicht zu erkennen, weil die Gesamtheit der Posts auf dem Kanal gewürdigt werden müsse.

Aus den Veröffentlichungen gehe die Gegnerschaft zum NS-Regime deutlich hervor, so das Gericht. Anders als die Staatsanwaltschaft und das Amtsgericht konnte das Landgericht keine strafbare Handlung erkennen.

Staatsanwaltschaft kann in Revision gehen

Hasirci war im Dezember vergangenen Jahres vom Amtsgericht Coburg zur Zahlung einer Geldstrafe in Höhe von 900 Euro verurteilt worden, legte allerdings Berufung gegen das Urteil ein. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Gegen den Freispruch des Landgerichts kann die Staatsanwaltschaft Revision einlegen. Dann müsste sich das Bayerische Oberste Landesgericht in Bamberg mit dem Fall befassen.