Hakenkreuz-Karikatur: Doch kein Freispruch für Coburger Stadtrat

Im Fall einer im Internet geposteten Karikatur mit einem Hakenkreuz hält das Bayerische Oberste Landesgericht (BOL) in Bamberg einen Coburger Stadtrat für schuldig. Das Gericht hob am Freitag einen Freispruch des Landgerichts Coburg auf. Jetzt muss die Sache erneut verhandelt werden, eine Verurteilung gilt als wahrscheinlich.

In dem Revisionsurteil ließ die höchste Bayerische Rechtsinstanz keinen Zweifel daran, dass sich Alper Hasirci (parteilos) der Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen schuldig gemacht hat. Der Stadtrat und studierte Jurist hatte eine Karikatur, in der unter anderem ein Hakenkreuz zu sehen war, auf der Internetplattform Instagram veröffentlicht. Die Karikatur zeigt einen Soldaten, der eine israelische Fahne trägt und eine am Boden liegende Frau mit Kopftuch bedroht. Der Soldat schaut dabei in den Spiegel und ist dort als Soldat mit Hakenkreuz zu sehen.

Bayerisches Oberstes Landesgericht widerspricht Landgericht

Im April dieses Jahres hatte das Landgericht Coburg Hasirci freigesprochen und darauf verwiesen, dass keine strafbare Handlung vorliege. Demnach sei zu erkennen gewesen, dass das Hakenkreuz "in offensichtlicher und eindeutiger Weise als Ausdruck der Gegnerschaft zu der Organisation" dargestellt wird. Bereits die Karikatur isoliert betrachtet, lasse eine Ablehnung des NS-Regimes eindeutig erkennen, hieß es damals vom Coburger Landgericht.

Jetzt, ein halbes Jahr später, urteilte das BOL in Bamberg ganz anders. Die Argumentation des Landgerichts auf mehreren Seiten zeige, dass besagte Gegnerschaft zu der Organisation "eben nicht auf Anhieb erkennbar war", so der Vorsitzende Richter des BOL in seiner Urteilsbegründung. Vielmehr sei der "Tatbestand der Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen zweifelsfrei erfüllt".

Das Urteil des Landgerichts Coburg habe somit keinen Bestand und sei aufzuheben: "Es ist keine Gegnerschaft zum NS-Regime zu erkennen", machte der Richter deutlich.

Amtsgericht, Landgericht, BOL – und jetzt wieder Landgericht

Zum Hintergrund: Hasirci hatte einen Strafbefehl der Staatsanwaltschaft im vergangenen Jahr nicht akzeptiert und wurde schließlich vom Amtsgericht Coburg verurteilt. Das Landgericht hatte ihn im Frühjahr freigesprochen, doch die Staatsanwaltschaft ging in Revision. Das Urteil des BOL hat nun zur Folge, dass sich eine andere Kammer des Landgerichts Coburg mit dem Fall befassen muss. Eine Verurteilung nach den deutlichen Worten der Bayerischen Obersten Richter in Strafsachen gilt als sehr wahrscheinlich.