Hakenkreuz-Karikatur: Coburger Stadtrat zu Geldstrafe verurteilt

Der Coburger Stadtrat Alper Hasirci (parteilos) ist vom Amtsgericht Coburg am Mittwochvormittag zu einer Geldstrafe verurteilt worden. Dem 29-Jährigen war das Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen nachgewiesen worden. Konkret hatte Hasirci im Frühjahr dieses Jahres auf der Online-Plattform Instagram eine Karikatur gepostet, auf der unter anderem ein Hakenkreuz zu sehen war. Hierfür muss er nun eine Geldstrafe in Höhe von 30 Tagessätzen zahlen, die für Hasirci auf insgesamt 900 Euro festgesetzt wurde.

Stadtrat wollte mit Karikatur "Diskussion anstoßen"

Die Richterin sah es als erwiesen an, dass der Stadtrat und Jurist dieses Bild wissentlich veröffentlicht hatte: "Insbesondere als Jurist hätte Ihnen bewusst sein müssen, dass das Probleme gibt." Hasirci äußerte sich ausführlich in dem Verfahren und verwies darauf, dass er als Stadtrat mit der Karikatur "Diskussionen anstoßen" wollte. Die Karikatur, die BR24 vorliegt, zeigt einen Soldaten, der eine israelische Fahne trägt und eine am Boden liegende Frau mit Kopftuch bedroht. Der Soldat schaut dabei in den Spiegel und ist dort als Soldat mit Hakenkreuz zu sehen. Der Gesetzgeber bestrafe das Verwenden dieses Symbols, damit es aus der Gesellschaft verschwinde, so die Richterin.

Angeklagter distanzierte sich nicht vom Hakenkreuz

Der Angeklagte habe sich in seiner Veröffentlichung auch nicht vom Hakenkreuz distanziert, sondern vielmehr zur Diskussion aufgerufen. Die Richterin wörtlich: "Sie sind nur ganz knapp an der Volksverhetzung vorbeigeschrammt." Der studierte Jurist und Stadtrat hatte in seinem letzten Wort vor Gericht darum gebeten, das Verfahren gegen ihn einzustellen, auch, weil eine Verurteilung seiner späteren beruflichen Laufbahn schaden könnte. Eigenen Angaben zufolge ist Hasirci aktuell als Referendar beim Oberlandesgericht Bamberg angestellt, mit dem Ziel, später als Jurist tätig zu werden.

Eklat wegen Palästina-Fahne im Stadtrat

Der 29-Jährige hatte bereits im Sommer dieses Jahres im Coburger Stadtrat für einen Eklat gesorgt. Er hatte auf seinen Platz eine Flagge des Staates Palästina gestellt und erst nach mehrmaliger Aufforderung, unter anderem durch den Oberbürgermeister, entfernt. Das heutige Urteil ist noch nicht rechtskräftig.