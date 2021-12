Hakenkreuz gepostet: Coburger Politiker kämpft gegen Urteil

Der Coburger Stadtrat Alper Hasirci (parteilos) kämpft gegen ein Urteil des Amtsgerichts Coburg wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen. Ein Gerichtssprecher teilte dem BR auf Anfrage mit, dass der Verteidiger des 29-Jährigen Berufung eingelegt habe. Das Landgericht Coburg wird sich jetzt mit dem Fall beschäftigen.

Stadtrat postet Karikatur mit Hakenkreuz

Hasirci war vom Amtsgericht Coburg zu einer Geldstrafe verurteilt worden, da er im Frühling 2021 eine Karikatur, auf der ein Hakenkreuz zu sehen war, auf der Online-Plattform Instagram gepostet hatte. Die Richterin sah es als erwiesen an, dass der Stadtrat und studierte Jurist dieses Bild wissentlich veröffentlicht hatte: "Insbesondere als Jurist hätte Ihnen bewusst sein müssen, dass das Probleme gibt."

Soldat mit Hakenkreuz bedroht Frau mit Kopftuch

Die Karikatur, die dem BR vorliegt, zeigt einen Soldaten, der eine israelische Fahne trägt und eine am Boden liegende Frau mit Kopftuch bedroht. Der Soldat schaut dabei in den Spiegel und ist dort als Soldat mit Hakenkreuz zu sehen. Der Gesetzgeber bestrafe das Verwenden dieses Symbols, damit es aus der Gesellschaft verschwinde, so die Richterin in ihrer Urteilsbegründung.

Gericht verhängt Geldstrafe gegen Hasirci

Einen Strafbefehl hatte der Stadtrat nicht angenommen und lies es auf eine Verhandlung vor dem Amtsgericht Coburg ankommen. Die dort verhängte Geldstrafe in Höhe von 900 Euro akzeptiert Hasirci ebenso wenig und fordert nun eine Überprüfung des Urteils. Das Landgericht Coburg wird sich im kommenden Jahr mit dem Fall befassen.