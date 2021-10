Hakenkreuz an KZ-Gedenkstätte Dachau: Tatverdächtige ermittelt

Am 25. September prangte in blauer Farbe ein Hakenkreuz am Eingang des ehemaligen Schießplatzes der KZ-Gedenkstätte Dachau, gelegen im benachbarten Hebertshausen. Nun hat die Polizei eine 24-jährige Tatverdächtige aus Dachau ermittelt. Auf ihre Spur waren die Ermittler gekommen, nachdem kurz darauf weitere Nazi-Schmierereien in der Kreisstadt aufgetaucht waren.

Festnahme nach weiteren Nazi-Schmierereien in Dachau

Nachdem am 30. September in einem Fahrradparkhaus am S-Bahnhof in Dachau weitere rechtsextremistische Zeichen auftauchten, wurde die 24-Jährige als Tatverdächtige ausfindig gemacht. Bei der Durchsuchung der Wohnung der Beschuldigten stellte die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck nach eigenen Angaben weiteres Beweismaterial sicher. Die Ermittler sind überzeugt, dass die 24-Jährige für sechs Fälle rechtsextremistischer Schmierereien verantwortlich ist.

Hakenkreuz-Verwendung in Deutschland strafbar

Neben dem Hakenkreuz am ehemaligen Schießplatz waren in Hebertshausen Anfang September auch mehrere Gullydeckel und Stromverteilerkästen mit Nazi-Symbolen und Parolen beschmiert worden. Wie die Polizei berichtet, hat die 24-jährige Dachauerin die Taten teilweise eingeräumt, das Motiv sei aber bislang unklar. Die Ermittlungen sind noch nicht abgeschlossen, die Frau wurde nach Anzeigenerstattung wieder entlassen.

Das Verwenden des Hakenkreuzsymbols ist in Deutschland eine Straftat nach dem Strafgesetzbuch, es wird verfolgt als 'Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen'.