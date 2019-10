Haidmühle deckt verbotene Atomtests in aller Welt auf

Der kleine Ort Haidmühle im Kreis Freyung-Grafenau liegt ziemlich ab vom Schuss. Es gibt keine größeren Straßen die dort hinführen, keine Industrie und erst recht keinen Flughafen in der Nähe. Genau deshalb wurde der Ort ausgesucht für eine Messstation, die brisantes Material aufzeichnet.

Verbotene Atomtests in aller Welt

Die Messstation in Haidmühle registriert Erschütterungen in aller Welt. Wenn zum Beispiel ein Erdbeben passiert oder ein Nukleartest gemacht wird. Hauptsächlich wegen verbotener Atomtests wurde die Messstation im Bayerischen Wald vor 27 Jahren errichtet.

Die Daten landen in Sekundenschnelle bei der CTBTO in Wien, die Stelle der Vereinten Nationen, die die Einhaltung des Kernwaffenteststoppvertrags überwacht. Nach einer großangelegten, neun Millionen Euro teuren Modernisierung der Station sind am Mittwoch 40 Diplomaten aus aller Welt nach Haidmühle gereist, um sich die Messstation anzuschauen. Die ständige Vertretung der Bundesrepublik Deutschland bei den Vereinten Nationen in Wien hat die Gruppe nach Haidmühle eingeladen. Ein reiner Informationsbesuch, wie es heißt.

Von außen unspektakulär - innen hochbrisant

Von außen sieht die Messstation ganz harmlos aus - wie ein normales Haus. Innen drin stehen Monitore, es gibt Schächte, die ein paar Meter in die Tiefe gehen und unterirdisch sind viele lange Kabel verlegt, die über kleinere 30 Messstellen im Umkreis von zwei Kilometern miteinander verbunden sind. Diese Station ist tatsächlich in der Lage, größere Erschütterungen irgendwo in der Welt wahrzunehmen.

Beispiel: Der unterirdische Atomtest in Nordkorea vor sechs Jahren. Zwölf Minuten nach der Explosion haben hier in Niederbayern die Messgeräte angeschlagen. Man wusste sofort: das war 8.000 Kilometer entfernt und die Stärke der Explosion hatte eine Sprengkraft von 40.000 Tonnen TNT.

Standort Haidmühle besonders geeignet

Die Bundesanstalt für Geowissenschaften (BGR), die für die Station zuständig ist, hält den Standort Haidmühle für besonders geeignet. Hier gibt es keine Störquellen - nichts was die Messung beeinträchtigen würde. Angeblich findet man europaweit keine besseren Bedingungen für Messungen im seismoligischen Bereich und auch im Bereich Infraschall. Beides wird in Niederbayern gemacht.

Die Geräte sind direkt auf kristallinem Gneis und Granit installiert und registrieren jedes noch so kleine seismische Signal und mit Infraschall-Geräten jede Veränderung des Luftdrucks. So kann hier jedes natürliche Erdbeben und jede nukleare Explosion in aller Welt festgestellt werden.

Politischer Hintergrund

Hintergrund ist der Kernwaffenteststoppvertrag aus dem Jahr 1966. Der muss überwacht werden, was mit Hilfe eines weltumspannenden Überwachungsnetzes passiert. Dazu gehören über 300 Messstationen in aller Welt. Eine davon - die einzige in Deutschland - ist in Haidmühle.