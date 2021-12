Haid bei Pitzling: Ein Dorf im Weihnachts-Wahn

Ein Dorf im Weihnachtswahn: In der Adventszeit wird der kleine Ort Haid bei Pitzling im Landkreis Cham zum Lichtermeer. Das zieht viele Schaulustige an.

Dekorieren wurde zum Wettkampf

70.000 kleine LED-Lichter zieren das Haus von Anita Vogl: beleuchtete Sterne, Weihnachtsmänner, Rentiere. Seit dreißig Jahren schon dekoriert sie jedes Jahr in der Adventszeit. Seit fünf, sechs Jahren ist es aber extremer geworden, erzählt sie. Auch die Nachbarschaft hat sie damit angsteckt - der Deko-Wahn ist inzwischen ein regelrechter Wettkampf.

Deko mit viel Handarbeit

Fast alle Gärten, Balkone oder Terrassen in Haid sind aufwendig und mit viel Herzblut geschmückt. Doch nicht nur gekaufte Lichterketten oder Figuren sind zu sehen, sondern auch handgemachte Deko. Ein Beispiel dafür ist ein überdimensionaler Weihnachtsengel. Er ist fünf Meter groß, hängt mitten in einer Tanne und ist aus hunderten LED-Lämpchen gefertigt.

Gebaut hat ihn Philipp Bohatsch, er wohnt nur einen Steinwurf von Anita Vogl entfernt. "Jedes Jahr kommt etwas Neues hinzu", erzählt er, "sonst wäre es ja langweilig". Die Beleuchtung kostet natürlich Geld. Gerade in Zeiten von hohen Strompreisen ist das kein Schnäppchen. Gut 300 bis 400 Euro zahlt Anita Vogl alleine im Dezember für den Strom. Auch wenn es nicht billig ist, das Spektakel ist es ihr wert. Sie rauche ja nicht, sagt sie immer gleich dazu.

Über 150 Besucher pro Stunde

Sobald es dunkel wird, werden die kleinen Straßen voll. Das Dorf mit XXL-Weihnachtsflair ist längst kein Geheimtipp mehr, viele wollen das Spektakel sehen. Schaulustige kommen sogar aus anderen Landkreisen angefahren, um sich selbst ein Bild zu machen. Eine Verkehrszählung der hiesigen Familien hat gezeigt: am Sonntag ist "Rush Hour", dann fahren über 150 Fahrzeuge pro Stunde durch den Ort. Einige Besucher parken aber auch im benachbarten Feld und gehen dann zu Fuß durch das Oberpfälzer Weihnachtsdorf.

Am 6. Januar, Heilige Drei Könige, ist der Spaß vorbei und die Deko wandert wieder in den Keller. "Nächstes Jahr", so prophezeit Anita Vogl, "wird es noch größer".