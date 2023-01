Hagen fordert "FDP pur"

Zum Jahreswechsel gab sich Martin Hagen noch ganz entspannt. Familienurlaub auf Fuerteventura. Baden, Wandern und "Kraft tanken" – schreibt er auf Instagram. Denn für den bayerischen FDP-Chef geht es 2023 um Alles.

Bei der Landtagswahl im Oktober kämpft die FDP um den Verbleib im Parlament. Und die Aussichten könnten besser sein. Gerade mal 3 Prozent beim letzten BR BayernTrend im Oktober 2022. Die Liberalen wären damit mal wieder raus aus dem Maximilianeum, wie schon von 1982-1990, 1994-2008 und von 2013 bis 2018. Hagen weiß genau: Eine FDP im bayerischen Landtag ist keine Selbstverständlichkeit.

"Das geht nicht, ohne auch mal anzuecken"

Kurz vor dem traditionellen Dreikönigstreffen mit Parteichef Lindner in Stuttgart fordert er deshalb eine Trendwende von seiner eigenen Partei. In einem Positionspapier (liegt dem BR vor) äußert er sich zusammen mit dem hessischen FDP-Spitzenkandidat Stefan Naas - für den im Herbst ebenfalls Wahlen anstehen.

Gemeinsam fordern die beiden Landespolitiker von der FDP mehr Durchsetzungskraft in der Berliner Ampelregierung und eine schärfere Abgrenzung. Die Liberalen müssten nun ihr Profil schärfen, um zurück auf die Erfolgsspur zu kommen. "2023 muss die Trendwende bringen", schreiben Hagen und Naas. "Das geht nicht, ohne auch mal anzuecken."

"FDP pur": Fracking, Atomkraft und Wirtschaft

Dabei dürften vor allem die Forderungen im Energiebereich für Diskussionen sorgen. Laut dem Papier mit der Überschrift "FDP pur" sollen die Atomlaufzeiten verlängert werden. Außerdem soll die Nutzung heimischer Gasvorkommen vorangetrieben werden. Dabei dürfe auch das umstrittene Fracking "nicht länger ein Tabu sein" – also genau jene Methode der Gasgewinnung, vor der Umweltschützer warnen und die SPD und Grüne deshalb kategorisch ablehnen.

Zentraler Punkt des "FDP Pur"-Konzepts ist eine Stärkung der Wirtschaft. Alle Vorhaben, die wirtschaftliche Betätigung in Deutschland erschweren, sollen laut dem Papier unterlassen werden. Dazu gehören offenbar auch gewisse Teile des Klimaschutzes.

"Die FDP muss klare Kante zeigen gegen eine wachstums- und kapitalismusfeindliche Klima-Ideologie, die unverhohlen die Deindustrialisierung Deutschlands propagiert." Klimaschutz solle stattdessen vor allem über technologischen Fortschritt und marktwirtschaftliche Anreize vorangetrieben werden.

Darüber hinaus fordern Hagen und Naas Steuersenkungen und einen Paradigmenwechsel bei der Zuwanderung: "Unser Ziel ist mehr Einwanderung in unseren Arbeitsmarkt, nicht in unseren Sozialstaat."

Konflikt mit der Ampel?

Insgesamt ist "FDP pur" damit ein Konzept mit Maximalforderungen, das die Berliner Ampel wohl kaum gelber leuchten lässt. Die meisten Punkte sind mit SPD und den Grünen kaum durchzusetzen. Für Hagen und Naas ist das aber auch gar nicht das Ziel.

Stattdessen schauen sie auf die Landespolitik. Bei den Wahlen im Herbst soll es nämlich besser laufen als zuletzt in Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein, wo die FDP aus der Regierung geflogen war. Und es soll vor allem besser laufen als in Niedersachsen, wo die Liberalen an der Fünfprozenthürde scheiterten.

Mit ihrem Konzept wollen Hagen und Naas den Wählern zeigen, wofür die FDP überhaupt noch steht. Wieder auf sich aufmerksam machen, statt neben SPD und Grünen in der Ampel zu verschwinden.

Hagen zeigt auf die Ampel

Die Verantwortung für die schlechten Umfragewerte sehen beide offenbar vor allem in der Bundespolitik. Ein Fingerzeig auf die Ampel – und damit auch ein wenig auf sich selbst. Immerhin sind sowohl Hagen als auch Naas Mitglied im FDP-Bundesvorstand.

Wie sehr auch FDP-Chef Christian Lindner die Sorgen seiner Landespolitiker umtreibt, wird sich am Freitag zeigen. Beim traditionellen Dreikönigstreffen in Stuttgart dürfte das "FDP Pur"-Papier für Gesprächsstoff sorgen.