Hagelschauer richten schwere Schäden auf Gnadenhof an

Die gestrigen Hagelschauer haben auch am Gnadenhof Frauenwies im Landkreis Landsberg am Lech schwere Schäden angerichtet. Das Dach des Pferdestalls wurde teilweise zerstört, ein Pferd wurde durch einen herabfallenden Ziegel leicht am Kopf verletzt. Der Wind drückte auf dem Gelände des Gnadenhofes in Pürgen auch einen Zaun um, Hagelkörner schlugen Fensterscheiben ein.

Mindestens 15.000 Euro Schaden

Insgesamt dürfte sich der Schaden auf mindestens 15.000 Euro belaufen, schätzt Janne Kellner, die Leiterin des Gnadenhofes. Zur Behebung der Schäden ist sie nun nach eigenen Angaben auf Spenden angewiesen.