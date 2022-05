Hagel, Starkregen, Orkanböen: Unwetterwarnung für Unterfranken

Tornados in Franken nicht auszuschließen

Selbst Tornados schließen die Meteorologen für Nordbayern nicht aus. "Die Gewitter, die wir für Mitteldeutschland erwarten, werden wohl nicht ganz schadlos an Bayern vorbeigehen", so ein Sprecher des DWD. "Die Voraussetzungen sind vorhanden, allerdings sieht es nach aktuellem Stand so aus, als liege die Gefahr deutlich nördlich der Landesgrenze." Aber auch in Südbayern kann es vereinzelt heftig gewittern.