"Von jetzt auf gleich": Gewitter mit Hagel im Kreis Kelheim

Schwüle, Hitze und Gewitter: So zeigte sich der Sommer im Landkreis Kelheim. Über Neustadt an der Donau (Lkr. Kelheim) zog am frühen Dienstagabend eine Gewitterzelle hinweg, die zentimetergroße Hagelkörner mit sich brachte. Laut Polizei kam es aber zu keinen Einsätzen - das heißt, Menschen wurden nicht verletzt.

Weitere Gewitter möglich

Eine Anwohnerin berichtet: "Gerade noch strahlender Sonnenschein und von jetzt auf gleich ist es dunkel geworden. Da waren Körner dabei, die drei, vier Zentimeter groß waren."

Die Unwettergefahr ist aber noch nicht gebannt. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) der Polizei in Kelheim mitteilte, kann es noch bis in den Abend hinein zu Gewittern der Stufe drei (von vier) kommen. Dabei können laut DWD Sturmböen mit Geschwindigkeiten um 80 Stundenkilometer sowie Starkregen mit Niederschlagsmengen zwischen 15 und 25 Liter pro Quadratmeter und Hagel auftreten.

