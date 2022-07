Haftungsregeln: Nicht jeder Badesee braucht eine Aufsicht

Es ist Sommer in Bayern. Und viele zieht es statt ins Freibad lieber an die großen und kleinen Badeseen. Bei Kommunen herrscht teils Verunsicherung wegen der Frage: Wer haftet eigentlich bei einem Badeunfall an einem öffentlichen Gewässer? Ein vom bayerischen Justizministerium herausgegebener Leitfaden soll hier jetzt Klarheit schaffen. Eine zentrale Aussage darin: Wenn an einem Badesee in der freien Natur kein Eintritt verlangt wird, dann ist eine Aufsicht grundsätzlich nicht notwendig. Ein Sprecher des Bayerischen Gemeindetags reagiert auf Anfrage des Bayerischen Rundfunks erleichtert: "Gottseidank ist das jetzt vernünftig geklärt. Es ist wichtig, dass auch das Prinzip Eigenverantwortung der Bürger gestärkt wird."

Gemeinden haben aus Angst Infrastruktur abgebaut

Grund für die Verunsicherung bei manchen Kommunen war ein Urteil des Bundesgerichtshofs aus dem Jahr 2017 zu einem Unfall in einem kommunalen Bad in Rheinland-Pfalz. Dieses Urteil wurde teils so interpretiert, dass die Haftung der Kommunen für Badeunfälle massiv verschärft würde. Teilweise wurden deshalb Badeinseln, Sprungtürme und Rutschen an bayerischen Badeseen abgebaut, damit sie auf keinen Fall juristisch mit einem Schwimmbad zu verwechseln wären. Denn – so die Annahme: Für solche zwar öffentlichen, aber bädertypischen Anlagen/Badestellen brauche es eine Aufsicht, also eine Art kommunalen Bademeister, um rechtlich abgesichert zu sein. In dem ministeriellen Leitfaden wird jetzt jedoch klargestellt: Für freie Badegewässer, die gratis nutzbar sind, gilt dieses BGH-Urteil von 2017 gar nicht.

Kommunen müssen oft Schilder aufstellen

Das heißt jedoch nicht, das in diesen Fällen für die Gemeinden juristisch gar nichts zu beachten wäre. Die kostenlose Broschüre, die auf der Seite des Justizministeriums heruntergeladen werden kann, zählt im Gegenteil auf 60 Seiten auf, was zu unternehmen ist. So muss sich eine Gemeinde grundsätzlich schon bevor Unfälle passieren ein Bild über mögliche Gefahrensituationen an Gewässern machen, das dokumentieren und gegebenenfalls auch Konsequenzen ziehen. Die können zum Beispiel darin bestehen, Warnschilder aufzustellen oder gegebenenfalls auch Badeverbote zu verhängen. "Mit Schildern können die meisten Gefahren an Badegewässern abgewendet werden. Nur in extremen oder besonderen Fällen sind bauliche Maßnahmen erforderlich“, heißt es in dem Leitfaden. Ob die Regeln auf den Schildern auch eingehalten werden, muss die Kommune jedoch nicht zwingend kontrollieren.

Vor offensichtlichen Naturgefahren muss keiner warnen

Gleichzeitig warnt der juristischen Ratgeber jedoch auch vor Aktionismus. Vor offensichtlichen Gefahren – etwa, dass Steine rutschig sein können – muss nicht gewarnt werden. Grundsätzlich gilt: Je naturnäher ein Gewässer ist, desto weniger Warnungen sind erforderlich.