Haftstrafen im Prozess um Gefangenenmeuterei

Im Prozess um einen gewaltsamen Übergriff auf einen Justizvollzugsbeamten in der JVA Amberg sind am Landgericht die Urteile gefallen. Wie jetzt bekannt wurde, muss ein 29 Jahre alter Angeklagter für weitere vier Jahre in Haft, der zweite Angeklagte, ein 26 Jahre alter Mann, für drei Jahre und neun Monate.

Attacke im Januar 2018

In beiden Fällen sah das Gericht den Tatbestand der Gefangenenmeuterei und des vorsätzlichen schweren Raubs als erfüllt an, bei dem älteren der beiden Männer kamen noch ein tätlicher Angriff auf einen Vollzugsbeamten sowie mehrere Beleidigungen hinzu. Das offenbar drogensüchtige Duo hatte Anfang Januar 2018 in der JVA Amberg den Justizbeamten attackiert, um an einen Schlüssel für einen Medikamentenschrank zu kommen. Eine Kollegin des Mannes hörte jedoch die Schreie und konnte gemeinsam mit dem angegriffenen Beamten die beiden Gefangenen wieder in ihre Zelle sperren. Der ältere der Häftlinge zeigte sich aber auch danach noch den Vollzugsbeamten gegenüber aggressiv.

Urteil noch nicht rechtskräftig

Mittlerweile sitzen die Männer in unterschiedlichen Gefängnissen. Das Landgericht ordnete an, dass beide nun jeweils in Entziehungsanstalten untergebracht werden sollen. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.