Haftstrafen für Vergewaltiger in Höhenkirchen-Siegertsbrunn

Zwei Asylbewerber aus Afghanistan sind wegen Vergewaltigung einer 16-Jährigen zu Haftstrafen verurteilt worden. Die beiden zur Tatzeit 27 und 17 Jahre alten Männer hatten das betrunkene und unter Drogen stehende Mädchen im September 2017 in Höhenkirchen-Siegertsbrunn vergewaltigt.

Wehrloses Mädchen vergewaltigt - Mann kam zu Hilfe

Der Fall hatte bundesweit für Aufsehen gesorgt. Die 16-Jährige hatte sich vor der Tat mit einer größeren Gruppe vor der Asylbewerberunterkunft in Höhenkirchen-Siegertsbrunn aufgehalten und sich gemeinsam mit drei Afghanen auf den Weg zum S-Bahnhof gemacht. Wenige hundert Meter vor dem Bahnhof wurde sie dann von zweien der Männer vergewaltigt. Die Täter flüchteten, als ein Zeuge hinzukam. Sie wurden in der Nähe des Tatorts von der Polizei gefasst. Die Männer wohnten nicht in der Asylunterkunft in Höhenkirchen-Siegertsbrunn, sondern in anderen Unterkünften in Oberbayern.

Der ältere Angeklagte wurde zu einer Freiheitsstrafe von sechs Jahren verurteilt, der geständige jüngere Angeklagte zu einer Jugendstrafe von drei Jahren und neun Monaten. Die Kammer berief sich in ihrem Urteil vor allem auf das Teilgeständnis und belastende DNA-Spuren.