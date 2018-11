Haftstrafe hier, Geldstrafe da – Richter haben großen Spielraum

Nur wenige Schritte muss man auf der Herdbrücke von Neu-Ulm nach Ulm über die Donau gehen, um die Grenze zwischen Bayern und Baden-Württemberg zu überschreiten. Man merkt es kaum, es gibt kein großes Hinweisschild, nur eine silberne Plakette im Boden, die darauf hinweist, dass man jetzt ein anderes Bundesland betritt. Es sind wenige Schritte, die den Unterschied zwischen Geldstrafe und Haftstrafe machen können.

Festes Strafmaß nur bei Mord

Laut einer Studie des Freiburger Max-Planck-Instituts für Strafrecht wird in Bayern strenger geurteilt als in Baden-Württemberg. Thomas Mayer ist auf der bayerischen Seite der Donau Direktor am Amtsgericht Neu-Ulm. In einer dicken Mappe sammelt er Artikel zu den unterschiedlichen Bundesländern und deren Rechtsprechung und auch er betont, nur bei Mord sei mit der lebenslangen Freiheitsstrafe ein Strafmaß festgeschrieben. Für alle anderen Delikte gibt es einen Strafrahmen. Als Beispiel für den weiten Spielraum der Richter nennt Mayer den Ladendiebstahl mit einem Strafrahmen von einer Geldstrafe bis zu fünf Jahren Haft.

In Bayern härtere Strafen für Diebstahl und Schwarzfahren

Bei Diebstahl verhängen Richter im Amtsgerichtsbezirk Memmingen eine Strafe von rund 3,7 Monaten – 1 Monat weniger bekommt man laut der Max-Planck-Studie im angrenzenden Ulm in Baden-Württemberg. Bei wiederholtem Schwarzfahren kommt man dort noch eher mit einer Geldstrafe davon. In Bayern werde das strenger geahndet, sagt Richter Thomas Mayer. Von der Staatsanwaltschaft werde hier schneller Anklage erhoben – mit dem Ziel, eine Freiheitsstrafe zu erreichen. Es komme vor, erklärt Mayer, dass er einem Angeklagten sage:

"Heute haben Sie Pech gehabt, dass Sie in Bayern erwischt worden sind und nicht auf der anderen Donau-Seite in Ulm." Richter Thomas Mayer, Direktor am Amtsgericht Neu-Ulm

Fragt man Menschen an der Donaubrücke zwischen Ulm und Neu-Ulm, erntet man Verwunderung. "Die Gesetzeslage müsste doch die gleiche sein", sagt ein Passant.

Richter Mayer: Keine Urteile nach Computer-Algorithmus

Richter Thomas Mayer betont, der Bund gebe nur einen Strafrahmen vor. Auch bei scheinbar gleichen Straftaten müsse von Fall zu Fall unterschieden werden und nicht wie mit einem Computer-Algorithmus. So stünden oft große persönliche Probleme hinter den einzelnen Tätern. Für das Urteil im Einzelfall müsse man die Person vor sich stehen haben und sich deren Probleme angesehen haben. Von einem bundesweit einheitlich festgelegten Strafmaß hält Mayer deshalb wenig.