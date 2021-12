Haftstrafe für Steinewerfer von Memmingerberg

Insgesamt sechs Jahre und sechs Monate muss der Steinewerfer von Memmingerberg hinter Gitter. Das Landgericht Memmingen verurteilte den Mann am Donnerstag wegen versuchten Mordes.

Gericht: Den Tod zweier Menschen "billigend in Kauf genommen"

Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der 42-Jährige im November 2020 einen 1,5 Kilogramm schweren Stein von einer Brücke über die A96 bei Memmingerberg geworfen hat. Dabei traf er ein Auto, das beschädigt wurde. Verletzt wurde niemand. Der Mann habe "zielgerichtet einen Unglücksfall herbeiführen" wollen, urteilte das Gericht. Den Tod der beiden Fahrzeuginsassen hätte er dabei "billigend in Kauf genommen".

Dem Mann waren zwei weitere Steinwürfe auf Autos auf der A96, ebenfalls im Raum Memmingen, vorgeworfen worden. Doch die beiden Vorfälle im Mai und September 2020 konnten dem 42-Jährigen nicht nachgewiesen werden. Bis zuletzt hat der Angeklagte bestritten, die Steine geworfen zu haben. Deshalb stützt sich das Urteil auf DNA-Spuren an einem Stein und die Auswertung von Handydaten. Der Verurteilte war auch aufgrund von Mobilfunkdaten an einem der Tatorte festgenommen worden. Seit Januar saß er in Untersuchungshaft.

DNA-Spuren halfen bei der Überführung

Den rund 1,5 kg schweren Stein, an dem die DNA-Spuren gefunden wurden, habe der Mann im November 2020 von einer Brücke bei Memmingerberg auf ein Auto mit Ostallgäuer Kennzeichen geworfen, das mit 110 bis 120 km/h unterwegs war, so der Staatsanwalt in seinem Plädoyer. Der Stein blieb demnach in der Karosserie des Autos stecken. Er hätte aber ebenso die Windschutzscheibe durchschlagen und "Kopf oder Oberkörper" der Insassen treffen können, so der Staatsanwalt weiter. Aufgrund der Geschwindigkeit des Autos wäre dies für die Personen im Auto "lebensgefährlich" gewesen.

Eine Aussage des Angeklagten bei einer Vernehmung, Verwandte seiner ehemaligen Lebensgefährtin hätten den Steinwurf inszeniert, sei "an den Haaren herbeigezogen". Es sei "absolut unwahrscheinlich", dass jemand dafür "ein solch kompliziertes Geschehen in Gang setzt".

Handyortungsdaten zu ungenau als Beweis

Die Staatsanwaltschaft hatte eine Freiheitsstrafe von zehn Jahren beantragt. Die Begründung: Die drei Taten seien über einen langen Zeitraum von mehreren Monaten begangen worden. Allerdings fehlte der eindeutige Beweis dafür, dass der 42-Jährige für zwei weitere Steinwürfe verantwortlich ist. In den beiden Fällen waren keine DNA-Spuren an den Steinen gefunden worden, weil der Täter möglicherweise Handschuhe getragen hat. Die Handy-Ortungsdaten allein seien zu ungenau, hieß es. Außerdem habe sich in einem Fall auch das Telefon in derselben Funkzelle befunden wie die Brücke.

Unter anderem deshalb hatte die Verteidigerin des jetzt Verurteilten einen Freispruch gefordert. Zwar sei ein DNA-Beweis "ein sehr deutlicher Beweis", so die Anwältin. Dennoch könne aufgrund der Tatsache, dass die DNA weiterer unbekannten Personen auf dem Stein gefunden wurde, auch in diesem Fall vom November 2020 ein anderer Täter nicht gänzlich ausgeschlossen werden.

Verurteilter war in emotional aufgewühlter Situation

Das Gericht habe bei seiner Urteilsfindung berücksichtigt, dass der 42-Jährige "impulsive, emotional instabile Persönlichkeitszüge" aufweise und sich aufgrund seiner Beziehungs- und Wohnungssituation in einer emotional aufgewühlten Situation befunden habe, hieß es in der Urteilsbegründung.

Bereits vor Verhandlungsbeginn hatte der Täter über seine Anwältin mitteilen lassen, sich zur Behandlung seiner Drogen- und Spielsucht in eine stationäre Einrichtung begeben zu wollen. Gegen das Urteil kann die Verteidigung binnen einer Woche Revision einlegen.