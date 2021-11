Haftstrafe für Droh-SMS an impfenden Hausarzt aus Neu-Ulm

Das Amtsgericht Günzburg hat am Donnerstag einen Mann zu einer Haftstrafe von drei Monaten ohne Bewährung verurteilt. Der Angeklagte hatte den Neu-Ulmer Hausarzt Christian Kröner in einer SMS unter anderem als "Mörder" beleidigt. Kröner tritt in den Medien und in sozialen Netzwerken immer wieder als entschiedener Befürworter von Corona-Impfungen auf. Der Angeklagte wollte sich während des Verfahrens nicht zur Sache äußern.

Hausarzt vielfach beleidigt – Strafanzeige in 280 Fällen

Impfgegner und Corona-Leugner hatten den Neu-Ulmer Arzt vor allem über soziale Medien massiv bedroht und beleidigt, zeitweise stand die Praxis unter Polizeischutz. Kröner hatte in den Medien unter anderem die Impfung von Kindern ab zwölf Jahren befürwortet und war mit einem Infoblatt über Vakzine und Impfungen viral gegangen.

Das Resultat waren neben viel Zuspruch auch hunderte Beleidigungen über Social-Media Plattformen wie Facebook. In 280 Fällen hat Kröner Strafanzeige gestellt, die Staatsanwaltschaften verfolgen derzeit noch viele Fälle. Der Angeklagte in Günzburg ließ kurz vor dem Prozess über seinen Anwalt ausrichten, dass ihm die SMS "leid tue" und er sich in aller Form dafür entschuldigen wolle. Kröner wiederum teilte dem Amtsgericht mit, er könne keine Reue erkennen. Vielmehr versuche der Mann, über die Erklärung seine Strafe abzumildern.

Verteidigung plädierte für Geldstrafe

Die Staatsanwaltschaft forderte eine Haftstrafe von fünf Monate ohne Bewährung. Der Verteidiger des Angeklagten machte vor allem die emotionale geführte Debatte rund um die Pandemie für die verbale Entgleisung verantwortlich. Er plädierte für eine Geldstrafe.

Angeklagter war bereits zu Bewährungsstrafen verurteilt worden

Der Richter wertete die SMS nicht als Spontanreaktion. Dafür sei sie zu eloquent formuliert gewesen. Da der Angeklagte bereits mehrfach zu Bewährungsstrafen verurteilte worden war, sah der Richter keine positive Sozialprognose und verhängte in diesem Fall eine Haftstrafe ohne Bewährung. Hausarzt Kröner fühlt sich durch das Urteil bestätigt: Drohungen dürften kein Kavaliersdelikt sein. Er kenne einige Ärzte, die Ähnliches erleben müssten, so Kröner.