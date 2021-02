Haftstrafe für Bankräuber - wegen Schwarzfahrens entdeckt

Zwei Jahre und zehn Monate Haft: So lautet das Urteil gegen einen 31-Jährigen aus Germering. Der Mann hatte gestanden, dass er eine Bank in München überfallen und dabei mit einer Bombe gedroht hatte. Unmaskiert war er von einer Überwachungskamera fotografiert worden. Darauf identifizierten ihn zwei MVG-Kontrolleure. Sie hatten den Germeringer wenige Stunden vor dem Überfall beim Schwarzfahren erwischt und seine Personalien aufgenommen.

Angeklagter: Vorher war ich nicht so spielsüchtig und verrückt

Beim Prozessauftakt vor zwei Wochen hatte der 31-Jährige die Tat als einen Hilferuf in einer verzweifelten Lebenssituation beschrieben. Psychopharmaka hätten damals sein Leben zur Hölle und ihn zu einem anderen Menschen gemacht: "Vorher war ich nicht so ein spielsüchtiger, verrückter und von Hartz IV lebender Typ", versicherte er. Immer wieder beschrieb er diverse Nebenwirkungen der "blauen Pille", mit der er nach einem früheren Verfahren – so wörtlich - "zwangsbehandelt" worden sei.

13.000 Euro Beute - Festnahme nach zwölf Stunden

"Ohne Pille gäbe es keinen Banküberfall", beteuerte er. Vor der Tat hatte ihn seine hochschwangere Partnerin aus der Wohnung geworfen, wie der Germeringer weiter berichtete. Kleidung und Papiere hatte er in einer Sporttasche. In der Bank behauptete er dann, dass eine Bombe darin sei. Mit 13.000 Euro machte er sich aus dem Staub. Knapp zwölf Stunden später wurde er festgenommen.

