Haftbefehl wegen Mordes nach tödlicher Messerattacke in Passau

Nach der tödlichen Messerattacke auf einen 33-jährigen Mann in Passau sitzt der Tatverdächtige in Untersuchungshaft. Der Haftrichter am Amtsgericht Passau erließ am Sonntag Haftbefehl wegen Mordes gegen den Mann. Der 26-Jährige hatte sich am Samstag in Wiesbaden der Polizei gestellt.

Opfer und Täter sind Iraner

Die Staatsanwaltschaft ließ ihn nach Passau überstellen. In Wiesbaden hat der Tatverdächtige offenbar Bekannte. Der 26-jährige hat wie sein mutmaßliches Opfer die iranische Staatsbürgerschaft. Erste Ermittlungen der Polizei hätten ergeben, dass "zwischen den beiden Männern seit längerem erhebliche Beziehungsprobleme bestanden", wie es in einer Mitteilung hieß.

Iraner stirbt nach Messerattacke

Der genaue Tathergang ist bislang noch unklar, ebenso der genaue Tatort. Der schwer verletzte 33-Jährige war am Donnerstagabend an der Innstraße gefunden worden. Hier war aber wohl nicht der Tatort. Die Polizei geht davon aus, dass sich die Tat eher am Zentralen Omnibusbahnhof in der Stadtmitte zugetragen hat. Dem 33-Jährigen wurde eine schwere Schnittverletzung zugefügt, an der er schließlich starb.

Polizei bittet Passauer um Hilfe

Wer am Donnerstagabend zwischen 21:15 Uhr bis etwa 21:45 Uhr verdächtige Beobachtungen im Bereich des ZOB bzw. Rewe-Marktes gemacht oder einen Streit zwischen zwei Männern beobachtet hat, soll sich mit der Polizei in Verbindung setzen, bitten die Ermittler.