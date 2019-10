Haftbefehl wegen Mordes an LKW-Fahrer erlassen

Der Tatverdächtige soll den LKW-Fahrer nach einem Streit mit einem Messer angegriffen und mit mehreren Stichen getötet haben. Der 43-Jährige war zunächst nicht vernehmungsfähig, weil er in der Nacht auf vergangenen Donnerstag in betrunkenem Zustand mit seinem Lastwagen verunglückt war. Sein Fahrzeug war dabei umgekippt und er musste mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden.

Blutspuren am Sattelzug

An seinem Sattelzug fanden die Ermittler Spuren, die mit dem Tod des 41 Jahre alten Mannes in Zusammmenhang gebracht werden konnten. Ob sich die beiden Männer kannten, ist noch unklar. Die Leiche war am vergangenen Donnerstag auf dem Gelände einer Spedition in Burglengenfeld unter einem Laubhaufen entdeckt worden. Die Ermittlungen dauern an.