Haftbefehl nach tödlichem Streit auf Nürnberger S-Bahnhof

Nach dem Tod von zwei Jugendlichen am Nürnberger S-Bahnhof Frankenstadion hat ein Ermittlungsrichter Haftbefehl gegen zwei Tatverdächtige erlassen. Den beiden 17-Jährigen wird Totschlag vorgeworfen, wie die Polizei mitteilte.

Die Ermittler verdächtigen die beiden Jugendlichen, bei einem Handgemenge am Bahnsteig in der Nacht auf Samstag drei 16-Jährige ins Gleisbett gestoßen zu haben. Einer konnte sich in Sicherheit bringen, die beiden anderen wurden von einer einfahrenden S-Bahn erfasst und getötet.

Bei den beiden Opfern handelt es sich um zwei 16-jährige Jugendliche aus dem Landkreis Erlangen-Höchstadt. Am Samstagmorgen wurde zunächst ein 17-jähriger tatverdächtiger Deutscher aufgrund von Zeugenaussagen identifiziert und festgenommen. Zum Tathergang machte der Jugendliche keine Aussagen. Die Mordkommission der Kriminalpolizei Nürnberg nahm dann am Nachmittag den zweiten Tatverdächtigen fest.

"Völlig nichtiger Anlass" führte laut Polizei zum Streit

Den Polizeiangaben zufolge war es in der Nacht auf Samstag gegen 00.15 Uhr auf dem Bahnsteig zu dem Streit gekommen. Nach ersten Ermittlungen führte ein "völlig nichtiger Anlass" zu der Auseinandersetzung der Jugendlichen, so ein Polizeisprecher. Zum Zeitpunkt des Unglücks hielten sich etwa 150 Menschen auf dem Bahnsteig auf. Viele von ihnen mussten von Notfall-Seelsorgern betreut werden. Es handelte sich überwiegend um Jugendliche, die von einer Party in der Nähe gekommen waren.