Haftbefehl gegen Pfeilschützen von Nordendorf erlassen

Der Haftbefehl gegen den 34-jährigen Mann aus Nordendorf wegen versuchten Mordes wurde in Vollzug gesetzt, heißt es in einer Mitteilung der Polizei. Gestern um die Mittagszeit hatte er aus einem Reihenhaus in Nordendorf bei Augsburg offenbar wahllos auf zwei Passanten geschossen. Er hat dazu laut Polizei ein gewehrähnliches, auf Druckluft basierendes Abschussgerät für Pfeile verwendet.

Schuldunfähigkeit noch nicht geklärt

Wie viele Schüsse insgesamt abgegeben wurden und was das Motiv des mutmaßlichen Schützen gewesen sein könnte, wird nach Polizeiangaben derzeit noch ermittelt - genauso wie die Frage, inwieweit der Mann in seiner Schuldfähigkeit eingeschränkt war. Der Beschuldigte selbst hat sich bislang nicht zu der Tat geäußert.

Treffer in Oberkörper und Gesicht

Beim dem 47-jährigen Opfer handelt es sich um einen polnischen Lkw-Fahrer, der sich zum Tatzeitpunkt mit seinem Sattelschlepper in der Raiffeisenstraße aufhielt. Er wurde in den Oberkörper getroffen. Auch der 39-jährige Fahrer eines Kleintransporters war zufällig vor Ort, als auf ihn geschossen wurde. Er wurde schwer im Gesicht verletzt.

Opfer nicht in Lebensgefahr

Nachbarn hatten die beiden Opfer in Sicherheit gebracht, bis die Polizei eintraf und den Mann überwältigte. Beide Verletzte befinden sich nach Operationen weiterhin in Krankenhäusern, schweben aber nicht in Lebensgefahr.