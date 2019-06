Haftbefehl gegen mutmaßlichen Wolfsmasken-Vergewaltiger erlassen

Gegen den gestern festgenommenen Mann, der ein elfjähriges Mädchen in München sexuell missbraucht haben soll, ist Haftbefehl ergangen. Dies teilte das Münchner Polizeipräsidium mit. Der Haftbefehl wurde allerdings außer Vollzug gesetzt. Statt in ein Gefängnis wurde der Münchner in eine psychiatrische Einrichtung gebracht. Ihm wird Vergewaltigung in Tateinheit mit schwerem sexuellen Missbrauch eines Kindes zur Last gelegt.

Ermittlungen der Polizei im Wolfsmasken-Fall werden fortgesetzt

Die Umgebung wurde heute erneut nach Spuren abgesucht, so wurde etwa die bei der Tat verwendete Wolfsmaske noch nicht gefunden. Zudem wurden S-Bahnfahrgäste und Anwohner im Umfeld des Tatorts befragt. Insgesamt gehen die Ermittler rund 80 Hinweisen nach.

Um die Familie der Elfjährigen kümmert sich das Referat Opferschutz des Münchner Polizeipräsidiums.

Genetischer Fingerabdruck des mutmaßlichen Täters gefunden

Die Polizei hatte gestern Vormittag den 43-jährigen Münchner festgenommen. Sein genetischer Fingerabdruck war an der Kleidung des Mädchens gefunden worden.

Er soll am Dienstagnachmittag im Stadtteil Obergiesing die Schülerin ab dem S-Bahnhof Fasangarten verfolgt haben. Kurz darauf wurde die Elfjährige in der Grünanlage eines Wohngebiets überfallen und sexuell missbraucht. Der Täter hatte sich zuvor eine Wolfsmaske aufgesetzt.

Sexualstraftäter stand nicht in Polizeidatei HEADS

Der einschlägig vorbestrafte Sexualstraftäter war nicht in der bayerischen "HEADS-Datei" gespeichert. HEADS steht als Abkürzung für "Haft-Entlassenen-Auskunfts-Datei-Sexualstraftäter". Darin werden aus der Haft entlassene Sexualstraftäter erfasst, die als rückfallgefährdet eingestuft werden.

Der Münchner war im Jahr 2010 wegen mehrfachen Missbrauchs von Kindern zu viereinhalb Jahren Haft verurteilt worden. Allerdings kam er nach dem Prozess nicht ins Gefängnis, sondern sofort als Patient in eine geschlossene Einrichtung.

Ärzte sahen keine besondere Gefährdung mehr

Im vergangenen November wurde der sogenannte Maßregelvollzug zwar nicht beendet, aber gelockert. Weil die Klinik keine besondere Gefährdung bei dem Münchner mehr sah, kam er in eine kontrollierte, therapeutische Wohngemeinschaft. In Haft hatte er bis dahin nicht gesessen.

In der 2006 in Bayern eingeführten HEADS-Datei war er aus diesem Grund nicht gespeichert, weil die Datei nur Sexualstraftäter erfasst, die aus Haftstrafen entlassen wurden. Die Datei soll dazu beitragen, etwa Führungsaufsichten oder Überwachungsmaßnahmen bei rückfallgefährdeten Personen festzulegen.