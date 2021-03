vor einer Minute

Masken-Affäre: Ein Beschuldigter in Untersuchungshaft

In der Affäre um dubiose Deals mit Corona-Schutzmasken sitzt ein erster Beschuldigter wegen Korruptionsverdachts in Untersuchungshaft. Laut Generalstaatsanwaltschaft München wurde zudem "in größerem Umfang" Vermögen sichergestellt.