Haftbefehl erlassen: Ex-Freund der Toten in Untersuchungshaft

Nach dem Tod einer 45-jährigen Regensburgerin im Stadtteil Ziegetsdorf wurde jetzt gegen den Ex-Partner Haftbefehl erlassen. Das hat die Polizei mitgeteilt. Der 53-jährige stehe unter dringendem Tatverdacht, das Opfer in deren Wohnung getötet zu haben.

Tatverdächtiger verletzte sich selbst

Der Mann wurde schwer verletzt ganz in der Nähe, in einem Gebüsch im Regensburger Stadtgebiet, gefunden. Die Polizei geht davon aus, dass der Mann erst seine Ex-Freundin getötet und anschließend sich selbst verletzt hat. Aktuell wird er in einem Krankenhaus medizinisch versorgt, anschließend erfolgt die Überweisung in eine Justizvollzugsanstalt. Der Mann ist aber nicht mehr in Lebensgefahr.

Frau kam gewaltsam zu Tode

Die Obduktion der Leiche ergab, dass die Frau durch Fremdeinwirkung gewaltsam zu Tode kam, heißt es im Polizeibericht. Nähere Informationen zum Motiv und zur Tat sind momentan nicht bekannt.