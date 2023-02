Haftbefehl: 17-Jährige soll nach Geburt ihr Kind getötet haben

Schreckliche Tat in Oberfranken: Eine 17-Jährige soll unmittelbar nach der Geburt ihr Baby getötet haben. Der Ermittlungsrichter am Amtsgericht Hof hat deshalb wegen Verdachts des Totschlags Haftbefehl gegen die Jugendliche erlassen. Sie wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Leichnam des Babys in der Nacht nach der Geburt gefunden

Mit stumpfer Gewalt soll die Beschuldigte auf den Körper des Neugeborenen eingeschlagen haben, heißt es in der Mitteilung der Staatsanwaltschaft Hof vom Donnerstag. Die Tat soll am 20. Januar nach der Geburt des Kindes erfolgt sein. In der drauffolgenden Nacht war der Leichnam des Neugeborenen gefunden worden. Den Fundort nannte die Staatsanwaltschaft in ihrer Mitteilung nicht.

Wegen starker Blutungen ins Krankenhaus gebracht

Die 17-Jährige habe sich nach Angeben der Staatsanwaltschaft zur Tatzeit zumindest in der 30. Schwangerschaftswoche befunden. Wegen starker Blutungen im Unterleib war die Jugendliche nach der Geburt in ein Krankenhaus gebracht worden. Dort habe man festgestellt, dass sie kurz zuvor entbunden haben musste.

Familie und Bekannte nichts von der Schwangerschaft gewusst

Nach den bisherigen Ermittlungen habe niemand aus dem näheren Familien- und Bekanntenkreis der Jugendlichen von der Schwangerschaft der 17-Jährigen gewusst. Auch dem Jungendamt sei sie bis zur Tat unbekannt gewesen.

Mit Hilfe eines Sachverständigen werde derzeit die psychische Situation der Beschuldigten zur Tatzeit abgeklärt. Weitere Angaben kann die Staatsanwaltschaft aufgrund des zu berücksichtigenden Schutzes der Jugendlichen nicht machen.