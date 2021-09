"Hafen" für Elektrobusse: E-Bus-Port in Nürnberg in Betrieb

Der neue, sogenannte E-Bus-Port der Verkehrsaktiengesellschaft Nürnberg (VAG) ist betriebsbereit. Heute ist der "Hafen" für die Elektrobusse offiziell für den Betrieb freigegeben werden, teilt die VAG mit. Er biete Platz für 39 Busse, die dort sowohl abgestellt als auch geladen werden können.

46 E-Busse bis Jahresende

Derzeit sind acht E-Busse auf den Straßen Nürnbergs unterwegs, 38 weitere sind bestellt, so die VAG auf Nachfrage des Bayerischen Rundfunks. Damit soll die E-Bus-Flotte der VAG bis Jahresende auf insgesamt 46 wachsen. Neben dem neuen Port in Nürnberg-Schweinau finden weitere Busse Platz im bestehenden Betriebshof der VAG.

Kosten in Höhe von 25 Millionen Euro

Langfristig sollen weitere Ladepunkte in der Abstellhalle entstehen. In den kommenden Jahren plant die VAG ausschließlich Elektrobusse anzuschaffen. Dafür will das Unternehmen rund 25 Millionen Euro investieren. Das Bundesumweltministerium bezuschusst laut VAG die Investition mit gut 80 Prozent der Mehrkosten im Vergleich zu einem Bus mit Dieselantrieb.

Vom Freistaat Bayern gebe es nochmal knapp 3,4 Millionen Euro. Ohne diese Zuschüsse wäre eine derartige Elektrifizierung der Busflotte nicht möglich, so die VAG. Ein Elektrobus koste in der Anschaffung doppelt so viel wie ein Dieselbus.