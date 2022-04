Häusliche Gewalt: Weniger Anzeigen - aber der Schein trügt

19.249 Fälle von häuslicher Gewalt sind in Bayern im Jahr 2021 bei der Polizei angezeigt worden. Dazu zählten Fälle von Nötigung, Bedrohungen, Körperverletzungen oder Tötungsdelikte, die durch aktuelle Partner oder Ex-Partner begangen wurden. Im Jahr davor waren es laut bayerischer Polizeistatistik noch fast 1.000 Fälle mehr. Das entspricht einem Rückgang von 4,9 Prozent.

Keine Entwarnung von Hilfsorganisationen

Für Lydia Dietrich, Geschäftsführerin der Frauenhilfe München, ist das jedoch kein Grund für Erleichterung. Dass weniger Fälle in der polizeilichen Statistik gemeldet werden, heiße nicht, dass es auch weniger Fälle gebe: "Im Gegenteil. Wir müssen uns große Sorgen machen, dass die Frauen nicht in die Hilfesysteme kommen." Denn diese seien oft erste Anlaufstelle für betroffene Frauen, noch vor einer Anzeige. Einige soziale Dienste waren nicht verfügbar, zu Hause gab es mehr Möglichkeiten zur Kontrolle und einige Frauen würden aus Angst vor Infektionen vor Gemeinschaftsunterkünften zurückschrecken, so Dietrich.

Hohe Dunkelziffer

Auch der Weiße Ring Bayern Nord geht weiterhin von einer hohen Dunkelziffer bei häuslicher Gewalt aus. Der Vorsitzende des Hilfsverbands Josef Wittmann betreut viele Frauen, auch solche, die ihre Gewalterlebnisse nicht anzeigen. Entweder da sie zu viel Öffentlichkeit in Gerichtsprozessen befürchten oder die Täter im nahen Umfeld bleiben. Er betont: Unabhängig davon, ob Frauen die Gewalt anzeigen möchten oder nicht, werde ihnen beim Weißen Ring oder anderen Hilfsorganisationen geholfen.

Häusliche Gewalt "nie eine Privatangelegenheit"

Innenminister Joachim Herrmann (CSU) sah die Meldezahlen als Zeichen dafür, dass die Befürchtung, die hohe Dauer- und Mehrfachbelastung in vielen Familien könne zu einem Anstieg an Häuslicher Gewalt führen, nicht zu bestätigen sei. Er betonte gleichzeitig: "Häusliche Gewalt ist verletzend, strafbar und nie eine Privatangelegenheit!" Auch wenn Kinder diese Gewalt nur indirekt erleben würden, könne sie auch auf sie gravierende Auswirkungen haben.