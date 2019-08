"Häusliche Gewalt darf kein Tabuthema bleiben"

Immer mehr Frauen erstatten laut Polizei Anzeige, wenn sie Gewalt erleben. In Bayern ist die Zahl der gemeldeten Gewaltfälle in den vergangenen zehn Jahren um ein Drittel gestiegen. Im letzten Jahr waren es 20.000 Polizei-Einsätze bei häuslicher Gewalt. Die "Frauenhilfe" in München bietet eines von 33 Notruftelefonen in Bayern an und berät gewaltbetroffene Frauen. BR24 hat mit Katja Lipp, Beraterin der "Frauenhilfe", gesprochen.

Frau Lipp, was bekommen Sie am Hilfstelefon von den Frauen zu hören?

Katja Lipp: Ganz häufig sagen Frauen am Telefon: "Ich habe Probleme mit meinem Mann". Das haben natürlich viele Frauen. Da ist die Herausforderung, rauszubekommen: Ist es denn Gewalt? Es beginnt häufig mit verbalen Streits über zum Beispiel finanzielle Dinge. Oft bieten soziale Probleme den Anlass zu Streitigkeiten. Gerade, wenn auch Alkohol oder Spielsucht mit im Boot sind. Dann eskaliert es. Sei es, dass mit der Hand oder Faust ins Gesicht geschlagen oder geschubst wird. Die Frau fällt blöd.

Waffen kommen natürlich auch zum Einsatz, Messer, was so im Haushalt da ist. Wo es leicht lebensbedrohlich werden kann – und immer wieder wird. Wir wissen auch, dass jeden dritten Tag in Deutschland eine Frau vom Partner ermordet wird.

Wann ruft eine Frau bei der Frauenhilfe an?

Katja Lipp: Es gibt Frauen, die über Jahrzehnte häusliche Gewalt erleben und es dann von außen einen Anstoß braucht: eine soziale Einrichtung oder auch das Jugendamt. Häufig ist es auch so, dass Nachbarn das mitbekommen und das melden, was ich immer sehr gut finde. Dann kommt es zu einem Polizeieinsatz. Die Polizei stellt den Kontakt zu uns her.

Es gibt Studien des Bundesfamilienministeriums, die besagen, dass nur 20 Prozent der Frauen überhaupt sich von außen Hilfe suchen. Warum ist das so schwierig für die Frauen?

Katja Lipp: Zum einen ist es nach wie vor unglaublich schambesetzt. Gerade für Akademikerinnen, die zu uns kommen, ist das sehr schwer, sich das einzugestehen und auch öffentlich zu machen, dass sie ein Opfer von häuslicher Gewalt sind. Ein anderer Grund ist, dass Frauen mit Behinderungen und Beeinträchtigungen sehr stark betroffen sind, aber im Hilfesystem so gut wie gar nicht ankommen. Aber auch die Sprache spielt eine Rolle. 70 Prozent der Frauen, die sich an uns wenden, haben einen Migrationshintergrund. Sehr viele Frauen, die wir beraten, müssen wir mit Dolmetscherin beraten.

Die Zahlen zeigen, dass die gemeldeten Gewaltfälle gegenüber Frauen zugenommen haben. Wie beurteilen Sie das?

Katja Lipp: Zum einen ist tatsächlich die Anzeigebereitschaft der Frauen gewachsen. Seit 2004 gibt es das Gewaltschutzgesetz, das bietet den Frauen mehr rechtliche Möglichkeiten als früher. Aber auch die Sensibilität bei den Polizeimitarbeitern ist größer. Mehr Frauen trauen sich jetzt, auch anzuzeigen.

Also ist das gut?

Katja Lipp: Auf jeden Fall. Ich würde auch auf jeden Fall den Frauen raten, eine Anzeige zu machen, weil das sehr wichtig ist, um später etwas Nachvollziehbares in der Hand zu haben.

Sie haben die Polizei angesprochen – trauen sich die betroffenen Frauen, die Polizei einzuschalten?

Katja Lipp: In der Regel trauen sie sich erst, die Polizei einzuschalten, wenn sie bei uns in der Beratung waren. Wir empfehlen den Frauen sehr stark, sich an die Polizei zu wenden, weil sie später in Gerichtsprozessen dokumentierte Beweise für partnerschaftliche Gewalt brauchen. Oft kommen sie durch die Polizei überhaupt erst ins Hilfesystem – zum Beispiel zu uns. Außerdem kann die Polizei durch konkrete Maßnahmen helfen.

Welche Maßnahmen sind das?

Katja Lipp: Wenn Frauen die Polizei rufen, kann die Polizei zum Beispiel einen Platzverweis aussprechen. Das heißt, der Täter muss die Wohnung verlassen, die Schlüssel abgeben und die Frau kann mit den Kindern allein in der Wohnung bleiben. Das eröffnet ihr einen Spielraum, sich darüber Gedanken zu machen: Was mache ich jetzt?

Bei der "Frauenhilfe" anzurufen kann ein erster Schritt sein, aus der Gewalt heraus zu kommen?

Katja Lipp: Das ist definitiv ein erster Schritt. Wir können die Frauen dann in einem persönlichen Termin aufklären, wie gefährdet sie sind. Welche juristischen Schritte sie gehen, aber auch, wie sie ihre Existenz sichern können. Und natürlich können wir ihnen erklären, wie sie Schutz im Frauenhaus finden können.