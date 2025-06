Häuser gegen Hochwasser versichern: Im Risikogebiet wird's teuer

BR-Data exklusiv · Bauen im Überschwemmungsgebiet Immer wieder gibt es schwere Überschwemmungen in Bayern - zuletzt vor einem Jahr. Der Freistaat pumpt Milliarden in den Hochwasserschutz. Im Überschwemmungsgebiet zu bauen, ist eigentlich verboten. Doch es gibt zahlreiche Ausnahmen wie eine BR-Datenanalyse zeigt. Wie kann das sein? Kontrovers-Interview mit Thomas Karmasin (CSU) · Bauen im Hochwassergebiet: „Die vielen Anträge haben mich überrascht“ In Bayerns Überschwemmungsgebieten wird immer wieder gebaut, Ausnahmegenehmigungen machen es möglich. Im Landkreis von Thomas Karmasin gibt es davon besonders viele: Warum das so ist und wieso er trotzdem nicht empfiehlt, in diesen Gebieten zu bauen, erklärt der Landrat im Kontrovers-Interview. DNA-Analyse · Herkunftstest bei Polizei-Ermittlungen Eine in Folie verpackte Kinderleiche, in der Donau versenkt - dieser Fall vom Mai 2022 ist bis heute ungeklärt. DNA-Analysen zur Herkunft des Kindes könnten helfen. Doch sie sind, anders als in einigen EU-Staaten, hierzulande verboten. Bayern drängt auf eine Gesetzesänderung. Kontrovers - Die Story: Zwischen Volksfest und Leberkas · Unterwegs mit der Dorfpolizei Verkehrsdelikte, Nachbarschaftsstreitigkeiten bis hin zu Internetkriminalität - Polizeibeamte auf dem Land sind Allrounder. Ihr Spektrum ist breit, die Wege meist weit und die Betroffenen oft bekannt. Wie sieht die Polizeiarbeit auf dem Land aus?