Hätte Joseph Ratzinger erneuten Missbrauch verhindern können?

Es ist wohl einer der prominentesten Missbrauchsfälle in der katholischen Kirche: Der Priester Peter H. war 1980 vom Bistum Essen nach München gekommen, unter dem damaligen Erzbischof Joseph Ratzinger, dem späteren Papst Benedikt XVI.. Bis heute ist strittig, ob der an Silvester 2022 verstorbene Papst damals um die Übergriffe von Peter H. in Essen wusste. Benedikt selbst bestritt das bis zuletzt.

Nun haben BR und das Recherchenetzwerk Correctiv einen Brief Ratzingers aus dem Jahr 1986 bekommen, den er als Leiter der Glaubenskongregation im Vatikan geschrieben hatte. Der Brief wirft erneut die Frage auf: Wusste Ratzinger zu diesem Zeitpunkt um die Verfehlungen H.s und hätte er eingreifen müssen?

Generalvikar fragt, ob Peter H. Messe ohne Wein feiern darf

Es ist eine Bitte mit brisantem Zusatz, die der stellvertretende Generalvikar des Erzbistums München und Freising im August 1986 nach Rom schickt. Wegen absoluter Alkoholunverträglichkeit möge Kaplan Peter H. gestattet werden, die Heilige Messe ohne Wein feiern zu dürfen. Beigelegt war ein ärztliches Attest.

Außerdem steht in dem Brief, H. habe in alkoholisiertem Zustand gegen die Paragraphen 174, 176 und 184 im Strafgesetzbuch verstoßen, also Kinder und Schutzbefohlene missbraucht und pornographische Inhalte verbreitet. Diese Straftatbestände waren in einem Klammerzusatz explizit genannt.

"Hochwürdigster Herr Kardinal", antwortet Joseph Ratzinger an seinen Amtsnachfolger als Erzbischof, Friedrich Wetter. "Was die erbetene Erlaubnis betrifft, die Heilige Eucharistie ohne vergorenen Wein feiern zu dürfen, wird dem besagten Kaplan hiermit gestattet, die Heilige Messe in Form der Einzelzelebration mit naturreinem Traubensaft zu feiern." Mit keinem Wort geht der damalige Präfekt der Glaubenskongregation auf die kriminelle Vorgeschichte von Peter H. ein, die anhand der erwähnten Paragraphen abzulesen war.

Traubensaft statt Wein: Wichtige dogmatische Materie

Kardinal Ratzinger wusste also formal Bescheid. Ob er tatsächlich den Vorgang kannte, oder ob ein Referent ihm den Brief aus München vorenthielt und nur das Antwortschreiben zur Unterschrift vorlegte, darüber gibt es verschiedene Aussagen.

Der Münsteraner Kirchenrechtler Thomas Schüller geht davon aus, dass Ratzinger den Brief gelesen haben musste: "Es geht hier um eine so wichtige dogmatische Materie, nämlich dass man statt Wein Traubensaft verwendet, dass diese wirklich wesentliche Entscheidung einer der Punkte ist, wo der Präfekt der Glaubenskongregation den ganzen Sachverhalt kennen muss, bevor er überhaupt eine Ausnahme zulässt", sagt Schüller. Insofern müsse Ratzinger den ganzen Vorgang gesichtet und gesehen haben, bevor er seine Unterschrift unter dieses wichtige Dokument gesetzt habe.

Ganz anders sieht das der in Rom lehrende Stefan Mückl, der nach eigener Aussage selbst schon in der Kurie gearbeitet hat und die Verwaltungsabläufe dort kennt. Er hatte Benedikt XVI. rund um das Münchner Missbrauchsgutachten beraten und sagt: "Es geht eine Anfrage ein. Die wird dann auf der ganz normalen Sachbearbeiterebene aufbereitet und versehen mit einem abschließenden Entscheidungsvorschlag. Und dieser wird dem Präfekten vorgelegt in einer Unterschriftenmappe, üblicherweise ohne die ganzen Akteninhalte, und er bearbeitet das dann."

Papst-Berater: Vorstellbar, dass Ratzinger Brief nie gelesen hat

Ist es also möglich, dass Kardinal Ratzinger den Brief aus München nie gelesen hat? Stefan Mückl hält das durchaus für vorstellbar: "Üblicherweise unterschreibt der Bischof die wirklich wichtigen Sachen selbst oder, wenn er verhindert sein sollte, der Generalvikar. Aber wenn er jetzt ein Scheiben bekommt vom stellvertretenden Generalvikar, dann wird damit signalisiert, dass es sich um eine nicht besonders gewichtige Fragestellung handelt."

Für den Berliner Anwalt Andreas Schulz zählt jedoch die Unterschrift Ratzingers. Er vertritt Andreas Perr, der angibt, von H. nach 1986 missbraucht worden zu sein. Perr hat deshalb gegen den verstorbenen Papst vor wenigen Monaten eine Zivilklage vor dem Landgericht Traunstein angestrengt. Sein Rechtsanwalt Andreas Schulz sagt, dass Ratzinger tatsächlich Kentniss von den Missbrauchstaten gehabt habe, sei ein Element, das bisher in der Beweiskette gefehlt hätte. "Solange Ratzinger Erzbischof in München-Freising gewesen ist, haftet natürlich die Anstellungskörperschaft für ihn nach deutschem Recht. Aber dass er dieses Wissen hatte, zu einem Zeitpunkt, wo er Präfekt der Glaubenskongregation war, setzt ihn unmittelbar originär einer Haftung aus. Das ist jetzt der neue rechtliche Gesichtspunkt, den ich prüfen werde."

War Joseph Ratzinger 1986 weisungsbefugt?

Aber selbst wenn Kardinal Joseph Ratzinger den Brief aus München gelesen und von H.'s Taten gewusst hätte: Wäre er nach damaligem Kirchenrecht tatsächlich zuständig gewesen, einzugreifen und dem Treiben von Priester H. ein Ende zu setzen?

Kirchenrechtler Schüller sagt, Ratzinger habe in dieser Funktion kein Weisungsrecht besessen: "Denn erst ab dem Jahr 2001 hat Papst Johannes Paul II. entschieden, dass solche Fälle unbedingt der Glaubenskongregation zu melden sind und die Glaubenskongregation dann entscheidet, wie mit möglichen Sexualstraftaten von Klerikern umzugehen ist. Das Einzige, was Joseph Ratzinger hätte machen können, wäre in einem Begleitschreiben seinen Mitbruder Kardinal Wetter aufzufordern, sich an das kirchliche Strafrecht zu halten."