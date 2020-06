Härtetest für Bayerns ersten Donau-Flutpolder

Bislang ist Riedensheim der einzige Donaupolder

Dem Donaupolder in Riedensheim sollen viele weitere folgen. Die ursprünglichen Hochwasserpläne des Freistaats sehen insgesamt ein Dutzend Polder vor. Doch deren Umsetzung zieht sich. Der nächste Polder in Bertoldsheim liegt auf Eis, seit die Landespolitik 2018 den Stopp veranlasst hat. Stark umstritten bleibt auch der Polder Katzau. Für das Bauwerk in Großmehring soll in diesem Jahr das Raumordnungsverfahren beginnen. Auch in Schwaben ist bislang noch kein einziger Polder fertig.

Riedensburg hat Ausnahmestatus

Der Polder Riedensheim hat Ausnahmestatus. Während an den anderen potenziellen Standorten die Sorge um ansteigendes Grundwasser zu massiven Protesten bei Bürgern und Kommunalpolitikern führt, begünstigt die geografische Lage das Hochwasserprojekt in Riedensheim: Dort liegt die Ortschaft Riedensheim deutlich höher als der Polder. Außerdem bilden die Ausläufer der Jurahänge hier ein natürliches Becken, in das sich das Rückhaltebecken organisch einfügt.

Ablauf des Tests

Die Tests hat das Wasserwirtschaftsamt Ingolstadt veranlasst. Ausgeführt werden sie von einer externen Firma zusammen mit dem THW. Ab 8 Uhr morgens wird die Dichtheitsprüfung des Einlaufbauwerks durchgeführt. Dazu werden die einzelnen Wehrfelder mit mobilen Aluminiumbalken abgesperrt und der Zwischenraum mit Wasser vollgepumpt, um zu prüfen, ob das Bauwerk dicht ist und die Antriebstechnik – vor allem die Stahltore – ordnungsgemäß funktionieren.