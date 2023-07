Härtefallkommission: Kelvin darf in Würzburg bleiben - vorerst

Osaivbie Ekogiawe, genannt Kelvin, darf in Deutschland bleiben. Das hat jetzt die bayerische Härtefallkommission entschieden. Der Nigerianer lebt seit mehr als fünf Jahren in Deutschland und war seit Oktober vergangenen Jahres immer wieder von einer Abschiebung bedroht, weil ihm die Zentrale Ausländerbehörde (ZAB) Unterfranken die Duldung entzogen hatte. Der Fall wurde der sogenannten Härtefallkommission vorgelegt. Diese tagte am 30. Juni und entschied: Ekogiawe bekommt eine Beschäftigungserlaubnis, im September dürfe der 21-Jährige seine Ausbildung beginnen, "um seine Integration fortsetzen zu können", heißt es in der Begründung.

Ekogiawe lebt bereits seit fünf Jahren in Deutschland, hat einen Schulabschluss, spielt in einem Würzburger Fußballverein.

Fall wird nach Ausbildung erneut geprüft

Der Ausbildungsvertrag mit einem Würzburger Pflegeheim liegt unterschrieben vor. Nach dem Ausbildungsjahr ist Ekogiawe Pflegefachhelfer – dann wolle die Härtefallkommission sich erneut mit dem Fall befassen und "über ein Ersuchen an den Innenminister entscheiden", heißt es in der schriftlichen Begründung. Die abschließende Entscheidung der Kommission sei lediglich um ein Jahr zurückgestellt: Eine Abschiebung ist also nicht endgültig vom Tisch.

Flüchtlingsrat kritisiert "Aufenthalt auf Probe"

Den jungen Mann auf die Wartebank zu setzen, ohne echte Perspektive, findet Stephan Dünnwald vom Bayerischen Flüchtslingrat "schäbig", wie er im Gespräch mit dem BR sagt. Es gebe keinen Grund, Ekogiawe die Aufenthaltserlaubnis zu verwehren und ihm stattdessen diesen "Aufenthalt auf Probe" zuzusagen. Er sei so gut integriert mit seinem Fußballverein, seiner Freundin und den Unterstützerinnen und Unterstützen in Würzburg. Er sei immer zuverlässig gewesen. "Ein deutliches Zeichen, dass er bleiben darf, hätte ihm sicher gut getan", so Dünnwald. Dennoch gehe er davon aus, dass der 21-Jährige nach vollendeter Ausbildung eine Aufenthaltserlaubnis bekäme.

Freundin hofft auf ein echtes Bleiberecht

Eine kurzfristige Perspektive – trotzdem ist Ekogiawes Freundin Elisa Goldberg jetzt erstmal erleichtert. "Endlich arbeiten zu dürfen, das hat sich Kelvin schon so lange gewünscht, nicht nur in seinem Zimmer zu hocken, sondern selbst Geld zu verdienen", betont sie. Was in einem Jahr nach der abgeschlossenen Ausbildung ist, kann sie noch nicht sagen. Wenn möglich, wolle er noch ein Jahr weitermachen für eine höhere Qualifikation. Sie hofft aber, dass ihr Freund, mit dem sie schon seit knapp vier Jahren zusammen ist, dann ein echtes Bleiberecht und damit eine Perspektive bekommt.

Langer Kampf um Aufenthaltserlaubnis

Im April hatte sich der Petitionsausschuss des Bayerischen Landtags mit dem Fall befasst. Kelvin erfuhr eine breite öffentliche Unterstützung, unter anderem auch von Würzburgs Oberbürgermeister Christian Schuchardt (CDU). Die Zentrale Ausländerbehörde Unterfranken (ZAB) bei der dortigen Bezirksregierung hatte im vergangenen Jahr die Abschiebung des Mannes angeordnet. Das Verwaltungsgericht Würzburg hatte die Abschiebung im Oktober 2022 vorerst untersagt, vor dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof in München bekam die ZAB indes recht.

Ekogiawe kam 2018 als damals 16-Jähriger nach Deutschland.