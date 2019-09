Hängebrücken im Frankenwald: Grünen-Abgeordnete auf Infotour

Um sich über die umstrittenen Hängebrücken zwischen Lichtenberg und Issigau über das Lohbach- und das Höllental zu informieren, unternehmen Naturschützer gemeinsam mit Landes- und Bundespolitikern eine Radtour vor Ort. Mit dabei sind die oberfränkischen Grünen-Landtags-Abgeordneten Tim Pargent und der Grünen-Bundestagspolitiker Stefan Schmidt, der in Berlin auch im Tourismus-Ausschuss sitzt.

Eingriff in die Natur und anwachsende Kosten als Themen

Mittags findet im Issigauer Ortsteil Eichenstein – am geplanten Endpunkt der weltweit längsten Fußgänger-Brücke – ein Info-Gespräch mit Vertretern von LBV, Bund Naturschutz und der Bürgerinitiative Höllental statt. Dabei geht es nicht nur um Eingriffe in das Naturschutz-Gebiet, sondern auch um die Finanzierung, die nach Angaben der Brücken-Gegner noch in der Schwebe sei.

Dagegen geht der Hofer CSU-Landrat Bär davon aus, dass die Staatsregierung des Projekt mit 80 Prozent bezuschusst – auch, wenn die Kostenschätzung inzwischen von 12 auf 22 Millionen Euro gestiegen ist.