Der Landesbund für Vogelschutz hat eine traurige Bilanz gezogen: In Schwaben hat das schlechte Wetter im Mai die Störche hart getroffen. Bis zur Hälfte der Jungtiere seien gestorben. Ihnen habe der Regen gleich in zweierlei Hinsicht zu gesetzt.

Bei starkem Regen flögen die Eltern mit nassem, schweren Gefieder weniger gern und so fehle es an Futter, erklärt Stefan Böhm vom Landesbund für Vogelschutz in Günzburg. Außerdem, "werden die Jungtiere nass, kühlen - vor allem wenn nachts die Temperaturen unter 10 Grad fallen - sie so schnell aus, dass es zum Tod führt."