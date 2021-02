Häftling zündet in Landshut Matratze an – Fünf Leichtverletzte

In der Landshuter Justizvollzugsanstalt hat ein Häftling seine Matratze angezündet. Fünf Menschen wurden dadurch verletzt. Der 23-Jährige hatte die Matratze in seiner Zelle in Brand gesteckt.

Gefängnis-Beamte reagieren schnell

Die JVA-Bediensteten reagierten schnell: Sie brachten den Mann in Sicherheit und konnten die Flammen löschen, noch bevor die Feuerwehr ankam. Die Einsatzkräfte mussten aber einige Gebäudeteile vom starken Rauch befreien.

Geringer Sachschaden durch Feuer

Vier Mitarbeiter der JVA mussten sich vorsorglich mit einer leichten Rauchgasvergiftung in ärztliche Behandlung begeben. Der 23-jährige Brandstifter erlitt leichte Verbrennungen, er wurde ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden des Brandes, der sich bereits am vergangenen Freitag ereignete, fiel aber gering aus, teilte die Polizei am Montag mit.