Häftling nach Krankenhaus-Flucht in Rosenheim gefasst

Ein junger Häftling verursachte am Wochenende ein großes Polizeiaufgebot im Chiemgau – doch am Schluss reichten die aufmerksamen Augen von nur einem Polizisten, um den Geflüchteten zu schnappen. Der ist jetzt zurück im Gefängnis.

Häftling floh aus dem Krankenhaus

Wie die Polizei mitteilte, verbüßt der 35-jährige Mann eigentlich eine Haftstrafe wegen Diebstahlsdelikten in der Justizvollzugsanstalt Bernau. Wegen einer Verletzung am rechten Oberschenkel befand er sich in stationärer Behandlung im Traunsteiner Krankenhaus und sollte dort operiert werden. Am Samstagnachmittag flüchtete er über die Notaufnahme der Klinik über einen Hügel in zunächst unbekannte Richtung.

Die Polizei leitete umgehend eine Großfahndung ein. Mit mehreren Streifen, einem Polizeihubschrauber und Polizeihunden suchten die Beamten nach dem Geflüchteten.

Erfolgreiche Festnahme durch Hinweis aus der Bevölkerung

Die anfängliche Fahndung blieb zunächst erfolglos. Auch ein Hinweis einer Zeugin am Sonntagvormittag führten die Beamten nicht zu dem Häftling. Den entscheidenden Durchbruch brachte schließlich ein Polizeibeamter, der in seiner Freizeit in der Rosenheimer Innenstadt unterwegs war. Er erkannte den Gesuchten und alarmierte seine Kollegen. "Der sogenannte Kommissar Zufall hat hier zugeschlagen", sagte der Polizist Michael Spessa vom Polizeipräsidium Oberbayern Süd. Viele seiner Kollegen hätten den Flüchtigen stundenlang gesucht. "Dass er mir vor die Nase gefahren ist, ist ein glücklicher Umstand."

Am Sonntagnachmittag konnte eine Streifenbesatzung der Rosenheimer Polizei den entflohenen Häftling widerstandslos festnehmen, nachdem seine Identität zweifelsfrei festgestellt worden war. Die Polizei hatte während der Fahndung betont, dass von dem 35-Jährigen keine konkrete Gefahr für die Bevölkerung ausgehe. Bei der Festnahme hatte der Mann ein Fahrrad dabei. Die Polizei ermittelt nun, ob er dieses während seiner Flucht gestohlen hat. Jetzt sitzt der Mann wieder in der Justizvollzugsanstalt.