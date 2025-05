Häftling flieht bei Operation in Klinik - Fahndung in Traunstein

Ein Häftling ist bei einer Behandlung im Krankenhaus Traunstein geflüchtet. Der 35 Jahre alte Mann befinde sich eigentlich wegen Diebstahlsdelikten in Haft, sagte eine Sprecherin der Polizei am Samstag. Er sei wegen einer Verletzung am rechten Oberschenkel für eine Operation in der Klinik gewesen und habe einen günstigen Moment genutzt. Über die Notaufnahme sei er über einen Hügel in eine zunächst unbekannte Richtung geflohen, hieß es.

Großfahndung der Polizei

Mit mehreren Streifen, einem Polizeihubschrauber und Polizeihunden fahndet die Polizei seit dem frühen Nachmittag nach dem Geflüchteten. Er soll etwa 1,82 Meter bis 1,84 Meter groß sein, etwa sechs bis sieben Zentimeter lange, schwarze Haare mit Geheimratsecken und einen dunklen Zehn-Tage-Bart haben sowie ein weißes Tank-Top mit blauen Nähten und eine hellblaue Stoffhose tragen. Das rechte Hosenbein ist laut Polizei abgetrennt und blutverschmiert. Statt Schuhen trägt er nur graue Stoffsocken.

Keine konkrete Gefahr für die Bevölkerung

Eine konkrete Gefahr für die Bevölkerung geht von dem 35-Jährigen laut Polizei nicht aus. Dennoch sollen in der Region keine verdächtigen Menschen angesprochen, keine Anhalter mitgenommen und die Polizei auch niederschwellig verständigt werden, wie es hieß.

Bei Antreffen oder Sichtung des Geflüchteten wird geraten, den Polizeinotruf 110 oder die Polizeiinspektion Traunstein zu verständigen.

Mit Informationen von dpa