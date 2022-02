Häftling erstreitet sich Haltung eines Wellensittich

Ein 72 Jahre alter Häftling, der im Straubinger Gefängnis in Sicherungsverwahrung lebt, hat sich vor dem Landgericht Regensburg über mehrere Jahre die Haltung eines Wellensittichs erstritten. Das berichtet die Mittelbayerische Zeitung in ihrer Ausgabe am Freitag.

Gefahr für Sicherheit und Ordnung

Demnach habe der 72-Jährige seit drei Jahren dafür gekämpft, den Vogel in seinem Zimmer halten zu dürfen. Bereits 2019 stellte er laut MZ bei der Justizvollzugsanstalt Straubing einen Antrag, in seinem 15 Quadratmeter großen Zimmer ein Haustier halten zu dürfen und kassierte eine Absage.

Ein Wellensittich stelle eine Gefahr für die Sicherheit und Ordnung der Anstalt dar, so die Begründung. Die JVA argumentierte, dass von dem Tier ein Gesundheitsrisiko ausgehen könne. Der Fall landete vor Gericht: Die Strafvollstreckungskammer Regensburg erlaubte in einem ersten Beschluss die Haltung des Wellensittichs.

Kosten trägt die Staatskasse

Die JVA zog daraufhin vor das Bayerische Oberste Landesgericht, die eher die Bedenken der JVA teilte und verwies den Fall wieder an das Landgericht Regensburg, wo dem 72-Jährigen Mitte Februar erneut die Haltung des Haustiers gestattet wurde. Die Kosten für den Rechtsstreit trägt die Staatskasse.