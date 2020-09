Häftling der JVA Straubing positiv auf Covid-19 getestet

Weil ein Gefangener der JVA Straubing positiv auf Covid-19 getestet wurde, werden die Schutzmaßnahmen jetzt erweitert. Das bestätigte der stellvertretende Leiter, Marcus Hegele, dem BR. Der positiv getestete Häftling sei ein sogenannter "Zugangsgefangener", der vor Kurzem aus einem Bezirkskrankenhaus in die JVA gebracht wurde. Zugangsgefangene seien laut Hegele 14 Tage von anderen Häftlingen getrennt, um eine Ansteckung mit dem Coronavirus zu vermeiden.

Maskenpflicht für Angestellte und Häftlinge

Der Mann sei bei seiner Ankunft zwei Mal getestet worden, der zweite Test am Dienstagabend fiel positiv aus, er befindet sich in Quarantäne. In dem Gebäudebereich, in dem sich der Häftling aufhält, gilt jetzt eine Maskenpflicht für Angestellte und Häftlinge – außerdem gilt für den betroffenen Bereich auch im Hof eine Masken- und Handschuhpflicht.

Nachdem sich im März bereits zwei Gefangene bei einem Angestellten in der JVA mit Covid-19 angesteckt hatten, ist der aktuelle Fall der vierte bekannte Fall in der JVA Straubing.