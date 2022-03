Hackschnitzellager in Floß abgebrannt

Mehr als 150 Feuerwehrleute waren am späten Sonntagabend beim Brand eines Hackschnitzellagers in der Gemeinde Floß im Kreis Neustadt an der Waldnaab im Einsatz. Die Lagerhalle ist komplett abgebrannt, es wurde niemand verletzt, wie die Kreisbrandinspektion mitteilte.

Glühende Hackschnitzel auf Wiese geräumt

Nachdem der Brand gelöscht gewesen sei, habe man das Holzlager geräumt. Die Hackschnitzel seien mit Baggern auf eine angrenzende Wiese geschafft worden, hieß es weiter. Dort wurden die letzten Glutnester gelöscht.

Die Feuerwehr war gegen 22.30 Uhr alarmiert worden. Die Brandursache steht noch nicht fest, der Schaden liegt nach ersten Schätzungen im sechsstelligen Bereich.