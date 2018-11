Hackschnitzelbrand in Stadtbergen gelöscht

Bereits am Sonntag gegen 8 Uhr mussten die Einsatzkräfte ausrücken, weil die gelagerten Hackschnitzel im städtischen Heizwerk am Sportpark Feuer gefangen hatten. Nach Schätzung der Feuerwehr vor Ort geht es um etwa 150 Kubikmeter Heizstoff.

Mühsame Arbeit für die Einsatzkräfte

Die Einsatzkräfte hatten zunächst versucht, die Hackschnitzel im Kraftwerk zu löschen, mussten das Material dann aber Schicht für Schicht mit einem Saugwagen nach draußen bringen um es erst dort endgültig zu löschen, erklärte Stadtbergens Feuerwehrkommandant Martin Rusch.

Das Kraftwerk versorgt die Sporthalle und das Hallenbad am Sportpark in Stadtbergen mit Wärme. Wie Ordnungsamtsleiter Markus Voh mitteilte, sind für nie Nutzer von Halle und Schwimmbad keine Einschränkungen zu erwarten, da die beiden Einrichtungen auch an eine Gasheizung angeschlossen sind.

Technischer Defekt als mögliche Ursache

Die Höhe des Schadens ist noch nicht geklärt. Ordnungsamtsleiter Voh geht aber davon aus, dass das Heizwerk selbst keinen größeren Schaden genommen hat. Die Hackschnitzel wurden in einer Art Betonbunker gelagert. Bei dem Schwelbrand entstanden keine hohen Temperaturen, die das Gebäude oder die Heizanlage hätten beschädigen können.

Die Brandursache ist noch nicht abschließend geklärt. Voh erklärte, man gehe nach aktuellem Stand von einem technischen Defekt aus.