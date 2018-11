Hackschnitzel-Heizung in Stadtbergen brennt

Ein Schwelbrand im Hackschnitzelbunker einer Heizungsanlage in Stadtbergen (Lkr. Augsburg) ist der Feuerwehr am Sonntagmorgen um 08.00 Uhr gemeldet worden. Wegen der Rauchgasentwicklung im Bunkerbereich bestand anfangs sogar Explosionsgefahr.

Bunker soll geflutet werden

Da sich aber in der Nähe der Brandstelle keine Wohngebäude befinden, wurde der Gefahrenbereich nicht geräumt. Allerdings ist der Schwelbrand immer noch nicht gelöscht. Nun will die Feuerwehr, so die Polizei, den Bunker mit Wasser fluten. Außerdem soll die oberste Schicht Pellets abtragen werden.

Keine Verletzten

Insgesamt lagern rund 100 Kubikmeter Hackschnitzel in dem Raum. Laut Polizei werden die Löscharbeiten noch die ganze Nacht andauern. Menschen wurden bei dem Brand nicht verletzt, die Höhe des Sachschadens ist noch unklar.